“Galaxy紐約Unpack活動將於8月5日線上進行”. June. 05, 2020 07:30. by 徐東一 dong@donga.com. 據悉，三星電子將於8月5日舉行“蓋樂世Note20”“蓋樂世Fold2”等蓋樂世智能手機新產品的公開活動。據悉，由於受到新型冠狀病毒感染癥(COVID-19病毒)的影響，今年的活動很有可能以線上直播的形式舉行，而不是讓國內外媒體和業界有關人士聚在一起。 三星電子相關人士4日表示：“正在協調內部意見，但正在討論在8月5日左右舉行下半年Galaxy Unpack活動的方案。”此前，三星電子每年8月都會在美國紐約舉行下半年(7~12月)智能手機新產品公開活動。電子業界相關人士表示：“新冠肺炎疫情仍在持續，加之美國國內的種族歧視示威正在加劇，預計今年的活動將以線上形式進行。” 三星電子計劃在此次活動上公開蓋樂世Note20系列、蓋樂世Fold2等產品。綜合海外主要信息技術(IT)專業媒體等外媒報道，據悉，蓋樂世Note20將推出兩種型號，一種是搭載去年6.7英寸顯示屏的基本型號，另一種是搭載6.9英寸顯示屏的“Plus”版本。部分人預測，蓋樂世Note20 Plus的名稱有可能換成“Ultra”品牌。 折疊式智能手機蓋樂世Fold2展開時的顯示屏尺寸為7.7英寸，預計會比前作(7.3英寸)稍大一些。預計環繞顯示屏的厚邊框的寬度會變窄。還有預測稱，此次產品將首次具備折疊式智能手機的防水、防震功能。 雖然部分人預測三星電子將首次推出在折疊式智能手機上結合Note系列“S-Pen觸控筆”的產品，但是三星電子並不考慮在今年推出的折疊式智能手機上搭載S-Pen觸控筆。

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