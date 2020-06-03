NYT：韓國即使被新冠肺炎折磨仍繼續演出《歌劇魅影》. June. 03, 2020 07:28. by 孫宅均 sohn@donga.com. “很安全的音樂劇演出分明是可行的。韓國正在向世人展示這一事實。” 《紐約時報》(NYT)1日報道稱，英國著名音樂劇作曲家安德魯•勞埃德•韋伯(72歲)主張表示：“借鑒韓國的先例，現在到了安全恢復音樂劇演出的時候。我們不能一直這樣被新型冠狀病毒感染癥(COVID-19病毒)所壓制，不能坐著憂郁，放任不管。” 《紐約時報》報道說：“首爾龍山區布魯斯廣場在新冠肺炎疫情期間也繼續上演韋伯的音樂劇《歌劇魅影》。這主要得益於韓國社會整體上嚴格的疑似感染患者檢測、追蹤和隔離系統。” 布魯斯廣場的《歌劇魅影》全球巡演在4月一度因配角成員出現疑似癥狀而中斷，但此後又重新恢復，每周舉行8場。《紐約時報》認為，1600多個座位座無虛席，演出能夠繼續進行的原因是免手洗消毒劑的使用、口罩的佩戴、反復的防疫工作。飾演拉烏爾的演員馬特•雷西說：“幾個月前我說要去首爾演出時，紐約的朋友都說‘你不害怕嗎？’我那時沒有想到，最終我們團隊全部停留在了世界上最安全的城市。”

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