白宮稱“中國是掠奪性經濟”，宣布新冷戰. May. 23, 2020 07:59. by 華盛頓=常駐記者 李正恩 lightee@donga.com. 美國特朗普政府公開了壹份報告，內容包括美國今後對中國的戰略及政策方向。有評論認為，這壹文件事實上宣布了“新冷戰”，明確表示將采取公開施壓而不是與中國合作，事實上對中國進行封鎖等“競爭性對待（competitive approach）”。 《華盛頓郵報》報道說，白宮當地時間20日向國會提交了以國防部草案為基礎編寫的《美國對華戰略報告》。白宮在其網站上公布的長達16頁的報告說：“對中國根本性經濟改革及政治開放的期待以失敗告終。中國正在推行動搖美國對生命、自由和追求幸福權的基本信念的政策。”報告還宣布：“現在將對中國展開競爭。” 報告說，“如果證實對華外交是徒勞的嘗試，美國將對中國的行動以相應的費用作為杠桿，以保護美國的利益，並加大對中國政府的公開施壓”。報告提及中國的惡意行為、投資、意圖等，使用了“惡意（malign）”的形容詞。報告中甚至出現了“掠奪性（predatory）經濟”的說法。 報告還強調，通過“戰略核武器三軸體系（Nuclear Triad）”的現代化，將維持通過力量實現的和平。報告中還包括提前進行極超音速導彈體系、基於網絡和宇宙的武器的實戰部署等計劃。 作為應對中國威脅的方案，報告提到了加強與區域盟友及夥伴的關系。報告把文在寅政府的“新南方政策”認為是美國應該合作的區域內盟國政策。蘭德研究所首席研究員布魯斯·貝內特對“美國之音”廣播電臺評價稱：“這壹報告實際上具有十分濃厚的美國政府宣布對中國實行新冷戰的性質。” 此外，美國強烈反對中國政府制定香港“國家安全法”，這將成為中美矛盾的新導火索。特朗普總統警告說：“如果發生（制定香港《國家保安法》），我們將非常嚴厲地處理這個問題。”

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