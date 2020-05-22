韓國政府稱“‘5·24’措施失效”……想要開始引發韓美分裂的“危險賭博”？. May. 22, 2020 07:49. . 韓國統壹部發言人20日表示：“‘5·24’措施事實上已經喪失了相當的實效性”，“這不會成為推進南北交流與合作的障礙。”統壹部昨天雖然表示該發言並非廢除“5·24“措施，但再次表明了“失去實效性”的立場。對此，美國國務院表示：“正在與韓國進行協調，以使南北合作必須與無核化進展步調壹致。” 今年迎來10周年的“5·24”措施是韓國政府為應對天安艦爆炸沈沒事件而全面中斷除開城工業園區以外的貿易、訪朝、投資的單方面對朝制裁。但是，自李明博政府以來，政府采取了各種彈性或例外措施，在很多方面都失去了其效力，這也是事實。盡管如此，在朝鮮沒有道歉等負責任的措施的情況下，“5·24”措施壹直維持至今。前年國政監查時，統壹部也曾明確表示，“立場沒有變化”。 曾經持上述態度的政府如今卻強調“喪失實效性”，這被解讀為正式開展對朝動作的信號彈。文在寅總統曾要求，“不要只關註朝美對話，要尋找韓朝間可以做的事情”，而這正是統壹部對此采取的後續措施。即，針對對挑釁給予免罪符的國內反對和不能過於超前的美國的牽制，韓國政府不願繼續受其妨礙。 政府和執政黨內外有人主張，以議會選舉的壓倒性勝利和較高的國政支持率為基礎，即使與美國發生摩擦，也要推進南北關系。尤其是，在美國大選之前的5個月，是動搖渴望得到外交成果的特朗普的機會。總統特別助理文正仁表示，“扭轉膠著狀況，只能靠金正恩委員長回訪首爾”，前總統秘書室長任鐘皙也表示，“就算有否定性意見，文在寅總統也會創造機會予以推動”。 結果，政府還是希望重新啟動前年以南北對話為開端促成朝美對話的失敗進程，但朝鮮是否會立即做出回應還是個疑問，而韓朝之間的超速只會引發韓國內部矛盾和韓美矛盾。在這種情況下，如果因為“壹定要幹點什麽”的急躁心理而企求不切實際的僥幸，那將只會是壹場危險無比的賭博。

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