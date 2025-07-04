“456号玩家”李政宰称《鱿鱼游戏》结局体现导演勇气 坦言结局出乎意料

“就目前而言，您算不算是世界上最知名的韩国人？”上月27日，公开的《鱿鱼游戏》第三季主人公演员李政宰（53岁•照片）对此回应道“或许是吧”，并露出了爽朗的笑容。3日下午在首尔钟路区某咖啡厅见到的李政宰表示“现在真的结束了”，并流露出一种既释然又惋惜的复杂情绪，称“《鱿鱼游戏》之后，是否还有机会再谈论它呢？”李政宰从《鱿鱼游戏》系列第一季至最终季，始终饰演主人公“成奇勋”，成为支撑并引领全剧的核心。凭借第一季，他于2022年在代表美国广播界最高权威的“艾美奖”上，成为首位获得最佳男主角奖的亚洲演员。那么，他所认为贯穿全剧的名场面是什么呢？李政宰毫不犹豫地谈到了第三季的“最终结局”。“说实话，我没想到会是这样的结局。但是，我为导演的勇气感到惊讶。他应该预见到这会是一个褒贬不一的结局。而且，这部作品本可以拓展为更多季，从商业角度也必然存在诱惑。然而，看到他纯粹为了‘传达信息’而结束整个系列，我反而能更深切地感受到他对作品的热爱。”正因如此，仅拍摄这一场景就花了整整一天时间。由于是多种情绪交织的情境，李政宰以不同的表情细节演绎并进行了多样化的拍摄。李政宰打趣道“那个场景也是我最后的拍摄”，“托它的福，我那减重10公斤的减肥计划也终于可以结束了”。另一方面，李政宰回忆称最令他难忘的“角色”是第一季中的曹尚佑（朴海秀饰）。尚佑是成奇勋从小就被称为神童的邻居后辈。原以为他前途光明，却因投资失败而债台高筑。李政宰表示：“《鱿鱼游戏》终究是关于选择的故事”，“当思考尚佑为何做出那样的选择时，比起背叛感，更多的是一种惋惜。”李政宰还曾于2022年8月通过电影《狩猎》以导演身份出道。他坦言，导演经历使他对“韩国文化内容的期待与忧虑都变得更大了”。对于近期常被指出的因“高额演员出演费”导致制作费上涨等问题，李政宰回应道：“不能让这个问题导致文化内容产业倒退”，“虽然这不是任何单一个人的问题，但业界应该都感受到了改进的必要性。”“《鱿鱼游戏》就像一扇（让世界人民）看到韩国文化内容的‘门’。我深切希望，这扇门不会变窄或关闭，我们要把它做得更好。目前韩国电影市场相当萎缩，我期盼刚刚从起点开始奔跑的韩国文化内容，能更持续地被世界所知晓。”金泰彦记者 beborn@donga.com