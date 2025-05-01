SKT：“做好2500万名顾客信息全部泄露的准备，尽全力应对”

SK电讯公司代表柳英相30日作为证人出席国会科学技术情报广播通信委员会听证会，就此次SIM卡信息泄露事故是通信史上最严重的黑客事故的指责表示“同意”。柳代表补充说：“最坏的情况是，假设2500万名顾客的信息有可能全部泄露，正在尽全力应对。”在当天的听证会上，各党议员围绕复制SIM卡的可能性、应对延迟、补偿对策等问题进行了指责。有人指出“复制SIM卡可能会引发金融诈骗”，柳代表解释说：“SIM卡复制在技术上是可以的，但本公司正在用异常认证切断系统（FDS）进行防御。”对于黑客事件归责原因的提问，柳代表回答称“责任在SK电讯”。但是，对于议员们指出，如果用户因此次黑客事故而解除合同，应该考虑免除违约金，对此，他回避正面回答，称“有必要进行综合讨论”。柳代表当天表示，为了数码弱势群体，公司正在寻求任意申请加入SIM卡保护服务和更换SIM卡预约的方式。另外，他还承诺，即使是没有加入SIM卡保护服务的顾客，也会全面补偿因SIM卡黑客事件造成的损失。科学技术信息通讯委员会当天将SK集团会长崔泰源和科学技术信息通讯部长官柳相林（音）采纳为追加证人。由于此次事件，用户对SK电讯的不信任越来越大，事故发生后仅两天就有约7万名用户流失。警方当天就黑客事件扩大编制了专门调查组，正式展开了调查。SK电讯为了最大限度地减少用户的不安，计划增加加入SIM卡保护服务的同时，到6月为止追加确保1000万张SIM卡。预计，完成全体用户的SIM卡更换至少需要3个月左右的时间。南慧贞记者 namduck2@donga.com