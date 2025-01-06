李政宰：“像基勋一样需要良心和行动的时代”. January. 06, 2025 08:07. by 李浩宰记者 hoho@donga.com. “我认为现在韩国社会是不是需要基勋的‘良心’。他是一个不逃跑、不回避、行动起来的人物。” 继《鱿鱼游戏》第一季之后，在第二季中作为主人公基勋出演的演员李政宰（53岁）3日在首尔钟路区一家咖啡厅接受采访时仔细思考后做出了上述表示。这意味着韩国社会需要像基勋一样傻乎乎但具有善意的人物。 他说：“从某种角度看，坚守良心是件容易的事情，但在困难的情况下做出这样的选择并不容易。因为只要我隐瞒，就可以避免或回避这种情况”，“虽然也有郁闷的地方，但世界上需要像基勋一样的人。” 去年12月26日《鱿鱼游戏》第二季公开后，首次与国内媒体见面的李政宰当天像第一季的基勋一样，明朗的氛围历历在目。感觉像是暂时放下了在第二季中始终表情沉重的基勋的包袱。 当被问到“对第二季的好坏参半”时，他回答说：“有种被中间打分的感觉，还不如说是万幸”，“我不想为观众们的反应辩解，也不想说服他们作品的意图。第三季公开后，大家的疑虑会自然而然地消除。” 但是对于第一季和第二季的演技色调不同的评价，他积极进行了解释。李政宰说：“以第一季后半部展现的‘红头发’基勋为基础，发展了第二季的基勋”，“第一季的游戏结束后，基勋已经完全变成了与以前完全不同的人。” “到目前为止，我演过很多角色，但我觉得基勋最可怜。即使达到了目的，我也怀疑能否重新回到过去明朗积极的样子。演戏的时候非常心酸。” 在拍摄第二季时，印象最深刻的记忆是第一次进入拍摄现场的时候。他说：“穿着绿色运动服抓到的摄影棚的门没能马上打开”，“进入摄影棚就像回到第一季时的地狱一样，好像在演戏一样，所以很有负担。”难道是因为这个原因吗？他说，“握着（摄影棚出入门）把手犹豫了6、7秒钟。” 1993年出道，进入演艺生涯第32年的老将有没有话想对观众说呢？“请先看第二季。拜托了，哈哈。”

한국어