争相调查紧急戒严……不能由检察机关主导调查. December. 09, 2024 07:50. . 检方和警方正在竞争性地展开有关12月3日紧急戒严的调查。设立紧急戒严特别调查本部的检察厅昨天全面调查了前国防部长金龙显，没收了其随身携带的手机，并紧急逮捕了他。以国家调查本部安保调查团为中心、组成120名超大型专门调查组的警方昨天扣押搜查了金龙显的住宅和国防部长官邸及办公室，并拿到了针对金龙显的通信明细令，正在翻查通话明细。 由于检警调查权的调整，刑法上对内乱嫌疑的调查权转移到了警察手中。检察机关这时候本应调查金建希的德意志汽车股价造假疑惑等，不去进行调查，却专干别的事情，现在又以调查金龙显涉嫌滥用职权为借口挤进来，以调查滥用职权的内乱嫌疑的借口进行狡辩，事实上在对内乱嫌疑进行调查。也就是说，两个调查机关正在重叠调查同一事件。 当然，无论调查权属于哪一方，都是国家重大事件的调查，因此应该不受调查权的限制，由检方和警方共同进行调查。检方还向警方请求进行联合调查。但实际内容存在问题。无人不知，检察机关的目的，是在联合调查的美名下，由检察机关掌握调查的主导权。警察拒绝了。 内乱嫌疑的调查只能指向尹锡悦总统。检察机关对检察总长出身的总统的调查，不管是严酷还是松缓，都有可能受到误会，因此，由警方调查更为妥当。尽管如此，警方的调查能力比检察机关脆弱，因此，仅凭警方的调查，很可能无法查明内乱嫌疑的全部真相，因此，如果可能，警方应该与检方进行联合调查。不过，与以往不同，联合调查必须由警方掌握主导权、由检察机关支援。 这种联合调查只有在一直占据警方优势的检察机关放弃掌握主导权的想法的情况下才有可能进行。如果检察机关不能接受调查权调整、做不到，至少应该避免把没有调查权的调查搞得像与警方竞争一样，给调查带来混乱。

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