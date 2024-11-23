庆北医大生，今年高考398分…“曲线救国进入首尔圈医大的担忧或成现实”. November. 23, 2024 07:40. by 金艺允记者 yeah@donga.com. 据悉，庆北地区医科大学在校生的2025学年度高考（大学入学考试）估分结果显示，在满分400分的情况下，获得了398分的高分。这是可以考上首尔大学医学院的最上位圈分数，对此，考生和家长之间出现了“休学的医大学生再次挑战入学考试，包揽最上位圈”的担忧成为现实的反应。 22日，据教育界透露，庆北地区某医科大学一年级在校生在国语、数学、英语、探究科目中共获得398分（满分400分），并公开了估分结果。该学生在科学探索领域只错了一道地球科学问题，因此有言论称“也有可能是地区第一名”。但是因为是估分成绩，所以下月6日韩国教育课程评价院通知成绩时，分数可能会有所不同。 据悉，该学生为了挑战首尔的医科大学，一直在准备高考。此前，钟路学院曾预测，在2025学年度入学考试中，首尔大学医学院的合格线以国语、数学、探索领域的原分数为准，满分300分中需达到294分。如果按照估分结果，该成绩可以考上首尔大学医学院。 入学考试业界预测，从今年年初开始提出休学申请并拒绝上课的大部分医大学生为了进入主要大学医学院，将再次挑战入学考试。教育界相关人士表示：“首都圈的某私立大学医学院曾表示，今年新生中有60%不是第一次参加高考。” 医科大学在校生如果选择N考（挑战2次以上大学入学考试）进入最上位圈医科大学，对自然系列也会产生连锁性的影响，因此高三在校生的选择余地相对会减少。钟路学院代表林成浩（音）表示：“因为N考生很擅长入学考试，所以高三在校生应该优先考虑随时招生”，“考试比去年容易，预计会出现很多上位圈同分者，因此眼力见儿斗争将非常激烈。”

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