金价创历史新高……中东风险和美国大选等不确定性因素叠加. October. 19, 2024 07:18. by 世宗=李浩记者 number2@donga.com. 黄金现货价格历史上首次突破了每盎司2700美元（约370.3万韩元）。据分析，在美国大选即将到来之际，中东地区的紧张感也达到高潮，全球投资者纷纷涌向安全资产。 据彭博社18日报道，国际金价在亚洲金融市场上一度飙升至每盎司2707.84美元，刷新了历史最高纪录。仅在年初，每盎司2000美元左右的黄金现货今年上涨了30%以上。 据分析，最近的黄金价格强势是因为中东地区地缘政治紧张局势加剧，投资需求集中在被评价为代表性安全资产的黄金上。前一天，以色列表示，已清除巴勒斯坦武装组织哈马斯政治局最高领导人亚赫亚•辛瓦尔。以色列总理本雅明•内塔尼亚胡通过视频表示：“战争尚未结束。”随着中东地区的矛盾迎来新的局面，被选为代表性安全资产的黄金收购心理增大。 在难以预测下个月美国大选局势的不确定性中，美国联邦储备系统（Fed•美联储）上个月果断下调基准利率0.5个百分点，各国央行开始收购黄金，这也是支撑黄金价格的因素之一。最近，伦敦黄金市场协会（LBMA）还发表了明年10月黄金价格将超过2900美元的专家问卷调查结果。由于黄金没有利息，一般在高利率基调下价格下降的可能性很大，但今年以来上涨了约31%。这是主要原材料中继银（34%）之后最高的上涨率。

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