“连续10年向学生们讲授韩江的作品……她的文学想象力令人吃惊”. October. 19, 2024 07:18. by 金基润记者 pep@donga.com. “连续10年每年都会向学生们讲授韩江的作品。她的文学想象力令人吃惊。” 在英国牛津大学教现代英文学、世界文学、批评理论等的英文学系教授安基•穆克尔齐（照片）15日在接受本报的书面采访时表示：“获得诺贝尔文学奖的韩江的作品与全世界更多的读者见面，值得称赞。韩江是具有惊人才能的作家。” 连续10年每年向学生们介绍并教授小说家韩江的《素食主义者》等的他在10日（当地时间）诺贝尔文学奖获奖者公布为韩江后，比任何人都高兴，并在X（原推特）上多次共享了获奖消息。美国《纽约时报》（NYT）等外媒也关注她长期讲授韩江作家的作品，并采访了她。她对《纽约时报》表示：“韩江的文章虽然包含了身体政治、性别政治、对抗国家的人们的政治，但绝对没有放弃文学想象力。” 2015年就任牛津大学英文系教授的她，当时偶然接触到英国翻译家黛博拉•史密斯翻译的《素食主义者》，很早就知道了作品的文学价值。此后，在英文学系硕士课程中，她首次向学生介绍了“人道主义小说”科目中的《素食主义者》文本，并开始授课。这是主要探究人权、人道主义和小说关系的科目。对于连亚洲文学本身都陌生的学生来说，韩国作家的小说可能更加陌生。但据说，每到一学期的讲课结束时，学生们就会把《素食主义者》选为最有趣的文本。 “在《素食主义者》中，一位女性突然回避肉食，表现出性、政治、艺术觉醒的故事非常有趣。小说不把任何对象神圣化，但具有非常有趣和超现实的一面。” 2016年，韩江凭借《素食主义者》获得布克奖，她的名字开始广为人知，从几年前开始，学生们就主动要求讲授《少年来了》。穆克尔吉教授表示：“韩江的小说不仅仅停留在让读者回想国家事件的方式上。这部作品慎重地再现了国家暴力牺牲者的人性、欲望和记忆。”另外，她还评价道：“作家在极其个人化地描写小说中人物的心理创伤的同时，还执着于集体痛苦和生存形态，这一点也很有趣。” 她说：“在韩作家获得诺贝尔文学奖后，计划更广泛地介绍她的作品”，并表示希望更多的作品被翻译，与全世界的读者见面。

한국어