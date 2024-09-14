美职棒大联盟首位印度籍选手洛克出道战上演“7K秀”. September. 14, 2024 07:34. by 任寶美 bom@donga.com. 美国职业棒球大联盟（MLB）148年历史上首位印度裔选手诞生了。主人公是得克萨斯队的投手库马尔•洛克（25岁•得克萨斯骑警队）。洛克在13日与西雅图水手队的客场比赛中首发出场，在4局内取得了7个脱三振、2个四坏球上垒、3个被安打（1个被本垒打）、1失分的成绩，帮助球队以5比4获胜。 在父母的注视下完成MLB首秀的洛克说：“对于一直强调我是印度裔事实的母亲来说，意义似乎特别重大。”洛克出生于美国的印度移民家庭，母亲是印度移民鲁氏，父亲特雷西则是美国职业橄榄球联盟（NFL）选手出身。库马尔的名字在印地语中是“王子”的意思。鲁某激动地说：“库马尔两岁时曾对丈夫说过‘自己会成为MLB投手’，但现在成为了现实。” 洛克在高中毕业班的2018年MLB新秀选拔大会时，只从科罗拉多洛矶队那里获得全体第1146位的提名，因此他选择了上大学。洛克于2019年为范德比尔特大学带来了美国大学体育协会（NCAA）世界系列赛冠军奖杯，纽约大都会队在2021年选秀中以全体第10顺位选中了他。只是因为肩部受伤，没能签约。接受手术后归来的他在2022年选秀时从得克萨斯骑警队那里获得了全体第3顺位提名，从而开启了职业生涯。但是接受胳膊肘韧带接合手术（汤米-约翰手术）后，洛克进军MLB的时间被推迟。 洛克说：“虽然走到这里的路并不容易，但我想成为让父母自豪的儿子，所以一直努力到现在”，“今天投出快速球时被击出一个本垒打，如果球威回来，我会展现出更好的面貌。”

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