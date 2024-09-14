朝鲜公开“核心脏”，全面启动时每年生产10枚核弹头. September. 14, 2024 07:33. by 申镇宇记者、尹相虎军事记者 niceshin@donga.com、ysh1005@donga.com. 朝鲜13日首次公开了核武器生产的“心脏地带”——高浓缩铀制造设施。韩美当局认为，此次朝鲜全面展示的地点很有可能是平安南道降仙园区内的设施，不排除是平安北道宁边地区新扩建部分核设施或第三场所的可能性。韩国军方消息人士表示：“只要已知的宁边、降仙的核设施‘全面启动’，朝鲜每年最多可以确保10个左右的核弹头。” 朝鲜中央通讯社等官方媒体当天公开了核物质生产设施，里面是密密麻麻的离心机紧挨在一起的样子。朝鲜国务委员长金正恩在参观设施时指示：“这里真的是一看就有力气。要在增加离心机数量的同时，进一步提高离心机的个别分离功能。”他还说：“进入完成阶段的新型离心机引进事业也要按计划推进，进一步加强武器级核物质生产基础。” 离心机是在核开发过程中对铀核燃料生产起到重要作用的设备。据韩国军方消息人士透露，朝鲜仅在宁边和降仙就拥有1万至1.2万台离心机。考虑到通常2000台离心机每年可以生产约40公斤的高浓缩铀，每年可以确保200-240公斤的高浓缩铀。制造1枚核弹头需要25公斤左右的高浓缩铀，因此朝鲜意味着仅用高浓缩铀每年就可以生产8-10枚核弹头。韩国政府一名消息人士表示：“朝鲜可能还运营着一两个秘密铀浓缩设施，届时核弹头产量可能会进一步增加。” 2010年，朝鲜曾邀请美国核物理学家西格弗里德·赫克博士到宁边，向他展示铀浓缩设施等，但像这次这样全面对外公开还是第一次。因此，有分析认为，这举是在美国总统选举53天前针对美国表现出存在感，同时考虑到今后对美谈判，最大限度地提高身价。韩国情报当局认为，朝鲜已经成功实现战术核弹头的小型化和标准化，事实上已经做好了核试验的准备。情报当局人士表示：“丰溪里核试验场也已经复原，随时可以进行核试验。”

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