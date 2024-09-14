朝鲜公开核浓缩工厂……乘美国总统选举之便的惯用招术“提高身价”. September. 14, 2024 07:32. . 朝鲜媒体昨天报道了朝鲜国务委员长金正恩视察武器级核物质生产设施的消息，并公开了离心机设备密集排列的铀浓缩设施的内部照片。报道还称，金正恩说，“这里一看就充满力量”。朝鲜2010年曾邀请美国核物理学家西格弗里德·赫克博士，向他展示宁边核园区的铀浓缩设施，但公开曝光该设施尚属首次。 分析认为，朝鲜公开秘密运营的铀浓缩设施，是在距美国总统选举还有50多天之际，为了炫耀大量生产核武器用高浓缩铀的能力而进行的对美武力示威。而金正恩此前一直高喊“核武器的几何级数增长”。通过整备良好的工厂内部排列着数千台离心机，试图证明对美国的威胁不仅仅是嘴上说说而已。金正恩还提到，“已经进入完成阶段的新型离心机引进事业”。这是在威胁，越是放任朝核问题，威胁就会越大。 这种威胁包含的对美信息是复合性的。一方面斩钉截铁地表示不要期待今后的无核化或弃核，另一方面也暗示了谈判的可能性。铀浓缩是比钚再处理更能隐秘地大量生产核物质的方法。2019年河内朝美首脑会谈以“无协议”告终，也是因为双方就废弃宁边以外隐藏的设施问题针锋相对。此次公开铀浓缩设施可以理解为朝鲜发出的信号：可以以此为基础开始对话，进而可以以核冻结为前提进行军备控制谈判。 朝鲜想同时抛出威胁和诱饵，动摇美国选举格局。炫耀核能力可以立即凸显拜登政府的政策失败，从这一点来看，这具有浓厚的援手前总统特朗普的性质。不过，鉴于副总统哈里斯也把朝核问题解决方法上留下了相当大的空白，朝鲜也有试图对美今后政策方向产生影响的意图。虽然美国不会轻易被这种老套的手法所捉弄，但韩国应该密切警惕。不仅要应对越来越严重的挑衅，还要应对美国总统选举后的政策调整，任务繁重。

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