10人在两年间请求公开82万条信息……这种程度可以定性为妨碍公务. May. 03, 2024 07:57. . 据统计，最近两年间，在政府和公共机关受理的354万件信息公开申请中，有四分之一是10名信访人集中申请的。行政安全部昨天宣布的防止恶性信访对策和公布的资料显示，在此期间，10名“恶性信访人”提出的信息公开请求超过了82万件。还有人以向2900个政府机关要求相同内容的方式，每年申请28.5万件、平均每天申请780件的事例。部分不明事理的人把信息公开请求制度恶意当作了恶性民怨的手段。 信息公开请求是国民监督公共机关行政或获取必要信息的正当权利，但恶性信访人的行为却与此相去甚远。在申请书上写上辱骂之词或反复提出相同请求，使业务瘫痪。部分基础团体为了处理特定信访人的请求，甚至聘用期间制劳动者复制资料长达3个月，但信访人领都没有来领取。一名监狱囚犯在申请信息公开后，每次被拒绝后都会提起诉讼，以出席法院的方式逃避强制劳役。 据说，受到恶性信访者的不正当要求或遭恶言、侮辱的公务员们，大部分因为害怕报复性信访而忍气吞声。恶性民怨不仅是严重的人权侵害，也是妨碍公务的行为。如果负责此事的公务员被恶性信访捆住手脚，善良的信访人将遭受损失。政府宣布的对策中包含了限制恶意一再要求公开信息、允许公务员挂断信访人恶言电话等内容。这是为了防止恶性民怨导致行政力浪费而采取的必要措施。 不过，也有必要提高信访服务的满意度。在政府提出的恶性信访事例中，也有自治团体负责人的业务推进费或出差费执行明细等政府确实应该公开的信息。也有不少公务员，一接到信访电话就说“不是负责部门”，把电话一推了之。如果不是需要保密的信息，就应该以公开为先，提高信访处理效率，这样才能减少不必要的信访，提高国民对政府和公共机关的信赖度，声称信访权利恶意用作报复的事例也会随之减少。

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