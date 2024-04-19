第22届国会，朝野政党应从公约中寻找最大公约数. April. 19, 2024 08:02. . “基本上，只有我的生活好转，支持率才能变成两位数。候选人的个人特长是正负5%，公推做得再好也是个位数，公约再好也是以小数点为单位。” 这是记者年初向国民力量党核心人士询问在选举局面中改变支持率的因素时得到的回答。当时，正值国民力量党和共同民主党争先恐后地提出低出生率公约后不久。令人感到惊讶。执政党代表穿着快递人员的服装，表示要配送量身定做的公约，但公约却只是微小的变数，这样的分析听起来像是在骗人。 议会选举结束后，不少选民正在关注朝野政党竞争似的提出的公约的去向。既然在野党取得了压倒性胜利，那么放宽公寓重建、再开发限制就等于泡汤了，共同民主党代表李在明提议的人均25万韩元的民生恢复补贴能否真正得到，国民力量党候选人承诺的家门口地铁站是否会成为泡影，只要去网上看帖子和论坛，就会发现问题滚滚如潮。虽说只是以小数点为单位的变数，其后遗症却很大。 朝野政党在选举季节里有如昙花一现提出的公约，大体上都会成为废纸。因为，别说是输的党，就连赢的党只要愿意承受指责，也可以不遵守。4年间一直不干正事的国会，不可能在选举后一夕之间洗心革面。朝野政党在此次议会选举中共同提出的“看护费工资化”和“敬老院每周5天以上午餐”公约，分别在2年前和4年前就已提出相关法案，在国会却一直处于停滞状态。包括这些法案在内，距离会期还剩6周的第21届国会，以18日为基准，滞留法案的总数高达16351个。 未能见光的公约在4年后，又会只更换包装重新露面。共同民主党4年前提议的国会迁往世宗市，其2024年版又以国民力量党“完全迁移”公约重新诞生。也许是天底之下没有新鲜事，朝野政党发表的公约集里也有类似的公约。瞄准三四十岁选民选票的“全面扩大常春学校并无偿化”（国民力量党）与“实行全部小学生照顾”（共同民主党）、扩大育儿休假优惠等，就是代表性的例子。国民力量党提出了京釜线、京仁线高速公路，共同民主党则少不了把首都圈广域快速铁路（GTX）作为添头的“铁路地下化”。在尖端产业支援领域，还有为支援半导体产业的基础设施建设（国民力量党）和构筑半导体生态中心（共同民主党）等。这些都是“频率一致，朝野政党齐心协力”做就可以的事情。 希望朝野政党不要只顾着围绕“特检法”打拉锯战，而应该从5月国会起面对面地寻找最大公约数。就是说，不要在远处寻找协治，要先处理与选举时提出的共同公约相关却被推迟至今的法案。在“朝小野大”的政局中，在野党威胁说“希望执政党立即配合”，执政党则抱怨“因为野党的暴走而被绊住了脚”，就只会助长疲劳感。如果选民们通过好的公约体验到“我的生活变好了”的功效，那么“仅凭公约只能期待细微变化”的判断也会有所不同。希望在4年后举行“已经践行该公约，请给予评价”的选举。相比提出约定，遵守约定更有意义。

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