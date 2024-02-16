首尔市教育厅：“4年后，首尔小学每6所中就有1所年级招生人数少于40人”. February. 16, 2024 08:15. by 李文秀记者 doorwater@donga.com. 有分析称，首尔地区每6所小学中就有1所将在4年后成为每学年学生人数在40名以下的“小规模小学”。 根据首尔市教育厅15日公布的2024-2028学年度小学分配计划，全校240名以下的小规模小学将从今年的69所增加到2028年的101所。这相当于首尔全体小学（604所）的16.5%。教育部将全校学生数在240名以下的学校规定为小规模学校，并分类为合并候选对象。 市教育厅预测，首尔的小学生人数将从今年的36.8104万人减少到2028年的30.3412万人，减少约6万人。随着学生总数的减少，每所学校的学生数也将减少。今年首尔小学的平均学生数为608名，到2028年将减至496名。 特别是全校学生人数在240名以下的小规模学校，每个年级只有40名学生，因此每个年级只能编两个班级。市教育厅相关人士表示：“如果班级数减少到两个以下，放学后上课、运动会、现场学习、其他行政业务等校舍运营就会出现困难。供餐单价也是学生数多才能降低人均价格，因此学生少的学校在经营上必然会遇到困难。”需要多人组队进行的体育活动也将变得困难。 由于日益严重的低生育率和学龄人口减少，预计小规模学校将随着时间的推移而剧增。首尔地区的年新生儿数从2018年的58074名减少到2020年的47445名、2022年的42602名，4年来减少了25%以上。 像去年关门的首尔市广津区华阳小学一样，合并的学校也势必增加。市教育厅为了保障学生的授课权，正在讨论代替大规模合并，建立分校形态的城市型校园的方案。市教育厅相关人士表示：“在旧市中心或人口老龄化严重的地区，小规模学校将大量出现。不久后将宣布包括城市型校园在内的对策。”

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