通过喜剧片回归的周润发：“没有电影就没有我”. October. 06, 2023 08:56. by 崔智善 aurinko@donga.com. “来到这个世界的时候什么都没带，所以去的时候什么都不带也可以吧。现在对我来说，中午和晚上两碗白米饭就够了。因为患有糖尿病，所以偶尔只吃一碗。” 5日，演员周润发（68岁）在釜山海云台区KNN剧院举行的记者会上笑着说。周润发在前一天开幕的第28届釜山国际电影节（BIFF）上获得了“年度亚洲电影人奖”。据悉，2018年宣布将捐赠全部财产56亿港元（当时8100亿韩元）的他，17年来一直使用一部手机，穿着拖鞋乘坐地铁等，生活非常简朴。他说：“不是我，而是我妻子捐赠的。我辛辛苦苦挣来的钱，不想捐款。现在应该拿零花钱生活”，哭丧着脸，场内爆发出一阵爆笑。 今年迎来出道50周年的周润发在BIFF上通过名为《周润发的英雄本色》的特别企划节目与观众见面。釜山电影节期间将上映《英雄本色》（1986年）、《卧虎藏龙》（2000年）和时隔5年推出的新作《别叫我“赌神”One More Chance》共3部作品。在喜剧家庭电影《别叫我“赌神”》中，他饰演了在澳门经营美容院的长发单身父亲、一个抚养患有自闭症的儿子的父亲的角色。对于喜欢他喜剧演技的影迷来说，这是一部令人高兴的作品。他说：“好久没演这种题材了，所以我也很喜欢这部电影。我喜欢讲述父子之间感情的电影。” 虽然作为演员生活了50年，但他既没有作为顶级明星的自满，也没有对过去感到后悔。他说：“我相信‘一切都是幻像，只有现在这一瞬间才是真的’的佛学概念。我喜欢‘活在当下’这句话。只想着现在。”他还说，“从特别的视线来看，可能人们会认为我是超级明星，但我只是一个极其平凡的人。” 只是无法隐藏对演技的深爱和欲望。他回忆说：“没有电影就没有周润发”，“因为我没上几年学，所以电影给我带来了任何事物都不可比拟的大世界。”他反问道“如果我再拍50年的电影，还有人会看吗”，并笑着说“应该经常来韩国接受美容手术”。 他还表达了对停滞不前的香港电影界的惋惜之情。他说：“因为有审查制度的存在，香港导演制作电影相当困难。”他还说：“创作自由是韩国电影的最大竞争力。”对于7月传出的健康异常说，他辟谣表示，“将参加12月在香港举行的半程马拉松比赛。来到釜山后，早上连续两天跑步，明天上午也会跑10公里。” 中国演员范冰冰（42岁）也带着复出作品《绿夜》来到了釜山。范冰冰在2018年卷入逃税争议后突然销声匿迹，出现了死亡说、失踪说。中国官方表示，已对她处以了约8.83亿元的罚款。此后的5年里是空白期。她在当天的记者会上表示：“就像人类的生命周期一样，生活也有起伏。这是一段让自己沉着冷静的时间。” 范冰冰试图通过《绿夜》实现演技变身。她此次饰演的角色与之前干练、进取的女性不同，过着像罗圈一样的生活。在该影片中，她饰演的“静霞”是一名在仁川客运港安检队工作的女性，因丈夫（金英浩饰）的暴力感到无力，之后她与自由随性的绿发女人（李周映饰）相遇后发生了一系列故事。该片由韩帅导演执导，在韩国拍摄。预计今年内上映。

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