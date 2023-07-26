俄罗斯为阻止乌克兰谷物出口，攻击邻近北约成员国罗马尼亚的多瑙河下游仓库. July. 26, 2023 07:53. by 趙은아 achim@donga.com. 俄罗斯连续一周袭击乌克兰南部谷物出口港口城市敖德萨，甚至攻击了位于多瑙河下游的谷物仓库。打击的对象既是乌克兰粮食出口的迂回路，也是距离北约成员国罗马尼亚最近的地方。 据美国《纽约时报》24日报道，位于敖德萨西南方向约200公里的多瑙河下游港口村庄雷尼（音），谷物仓库遭到了俄罗斯军队的无人机袭击。位于乌克兰和罗马尼亚接壤的多瑙河三角洲的雷尼，被认为是代替通过敖德萨出口粮食的据点。雷尼军事行政负责人奥勒基弗当天通过社交媒体平台“电报”表示：“在持续4个小时的无人机攻击中，有7人受伤，有3架无人机被击落。” 由于俄罗斯军队攻击雷尼，当天下午，国际谷物价格上涨了6.2%。乌克兰、罗马尼亚、摩尔多瓦国境交汇的多瑙河三角洲地区最近每月出口200万吨乌克兰谷物。《纽约时报》分析说，此次攻击切断了黑海谷物出口的迂回路线，威胁了世界粮食安全。同时，这是去年2月乌克兰入侵后俄罗斯军队攻击最接近北约成员国领土的地方，提高了与西方直接进行军事对峙的概率。 俄罗斯当天的攻击是在首都莫斯科国防部附近的两栋建筑物因乌克兰无人机攻击而部分受损后进行的。乌克兰副总理表示：“对莫斯科和克里米亚半岛的无人机将进一步发动攻击。”美国白宫发言人库林·詹皮耶尔在当天的例行记者会上表示，“一般来说，我们不支持（乌克兰军队）攻击俄罗斯内部”，对援助针对俄罗斯本土的攻击的可能性划清了界限。

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