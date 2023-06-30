美媒：“普里戈任试图绑架俄军方两大巨头，被发现后转而发动武装叛乱”. June. 30, 2023 07:56. by 华盛顿=常驻记者文炳基、巴黎=常驻记者赵恩雅 weappon@donga.com、achim@donga.com. 《华尔街日报》等媒体28日报道说，俄罗斯民间雇佣兵公司“瓦格纳集团”的首领叶甫根尼·普里戈任（照片）起初试图绑架俄罗斯国防部长谢尔盖·绍伊古、俄军总参谋长瓦列里·格拉西莫夫等与自己发生矛盾的正规军首脑部，但被俄罗斯情报机关联邦安全局发现后，以“B计划”的性质发动了武装叛乱。美国等西方情报机关表示，通过监听事先得到了相关情报。 普里戈任原计划在与乌克兰接壤的南部地区绑架绍伊古和格拉西莫夫。他原先打算活捉22日至25日访问该地区的俄军两巨大，以推翻两人以指挥体系一元化为名试图削弱瓦格纳集团势力的动作。该计划被泄露后，普里戈任似乎于23日紧急修改了计划，决定进攻首都莫斯科。 去年2月俄罗斯入侵乌克兰后，普里戈任在战争指挥主导权问题上一直与军方两巨头对立。据悉，特别是因对停滞不前的战况追究责任的性质，今年1月与普里戈任关系密切的乌克兰战争总司令谢尔盖·苏洛维金的位置换成总参谋长格拉西莫夫后，他产生了很大的不满。以战场上残酷而闻名的苏洛维金有“末日将军”的外号，意为破坏一切。 掌握权全部在握的格拉西莫夫剥夺了瓦格纳集团招募外援的主要渠道“囚犯征集”的权力。他还命令瓦格纳雇佣兵在7月1日之前与俄罗斯军队正式签约，实际上是在正规军麾下行动。 西方情报机关认为，普里戈任在实施叛乱计划之前，已经向苏洛维金等部分军队将领告知了此事，并期待他们能够协助自己的叛乱。但是苏洛维金在瓦格纳集团进攻莫斯科的24日公开发布了批评普里戈任并要求“停止叛乱”的视频。有分析认为，由于苏洛维金和其他将军不响应叛乱，进攻到莫斯科眼前的普里戈任以赦免自己和瓦格纳集团驻扎白俄罗斯为条件，不得不全面中断叛乱。 有人指出，由于此次事件，普里戈任和军队领导层都受到了相当大的打击，因此双方都很有可能成为普京的肃清对象。据当地媒体《莫斯科时报》等媒体报道，苏洛维金虽然没有参与叛乱，也已经被逮捕。苏洛维金自公开批评普里戈任的视频后至今，一直没有露面。

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