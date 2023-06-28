159周！韩国名将高真荣打破高尔夫女子世界排名第一累计时长纪录. June. 28, 2023 07:57. by 姜泓求 windup@donga.com. 随着高真荣（28岁•照片）将停留在女子高尔夫世界排名第一位置上的时间延长到159周，刷新了该领域的最长纪录。高真荣在27日发表的女子高尔夫世界排名中稳居首位。至此，高真荣停留在榜首的时间总计为159周，超过了罗蕾娜•奥查娅（42岁•墨西哥•退役）在2010年创下的总计158周的世界第一记录。由于本周不会举行美国女子职业高尔夫（LPGA）巡回赛赛事，因此预计到下周高真荣保持第一名的时间将增加到160周。 女子高尔夫世界排名制度从2006年开始实施，包括高真荣和奥查娅在内，100周以上保持第一位的选手只有5人。2018年首次参加LPGA巡回赛的高真荣在2019年4月首次登上了世界第一的位置。此后她在2019年7月、2021年10月、2022年1月、2023年5月也位居第一，达到了159周。从2019年7月到2021年6月，她连续100周稳居榜首。奥查娅自2007年4月登上榜首后，到2010年5月为止连续158周位居榜首。这是在女子世界排名第一位置上连续停留时间最久的记录。 高真荣说：“能和奥查娅并肩而立，我感到非常荣幸和幸福。但是会变得谦虚。”当天奥查娅通过LPGA巡回赛社交媒体表示，“我知道今天是非常特别的一天”，“能够长时间获得世界第一是一件非常了不起的事情。希望（真荣）在最好的位置上继续前进”，向高真荣表示祝贺。 高真荣接下来将参加7月6日开幕的LPGA巡回赛本赛季第三场大满贯赛事—美国女子公开赛。

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