弱者的英雄. December. 08, 2022 07:47. . 在比喻需要与力量对比十分悬殊的对手进行战斗的情况时，人们常常称之为“大卫和歌利亚巨人之间的战斗”。《圣经》中的牧羊少年大卫赤身奋战，战胜了用长矛和盔甲武装的巨人歌利亚。少年拥有的武器只有信念和5块石头。因为石头击中巨人的头部，才取得了胜利。 弱者战胜强者的大卫和歌利亚的故事在西方美术中是受欢迎的主题。许多美术家留下了作品，其中米开朗基罗的《大卫像》最有名。被誉为文艺复兴美术杰作的《大卫像》，即使以今天的眼光来看，也依然令人惊讶和破格。在佛罗伦萨领主广场首次建立大卫像是在1504年。当时米开朗基罗29岁。他把从卡拉拉采石场拿来的巨大石头凿成碎片，用3年时间完成了该作品。因此，这算是米开朗基罗20多岁时的作品。高度足有5米多。而当代其他雕刻家制作的大卫像充其量只有实际人的身高。 描写大卫的方式也非常破格。青年雕刻家为了强调理想化的人体的美丽，果断地选择了裸体。大部分美术家描绘了大卫击倒歌利亚后斩首的样子，即胜利的场面，而米开朗基罗则描绘了战斗前的样子。肩上扛着群殴的少年虽然害怕，但正在鼓起勇气。皱眉、紧闭的嘴唇、紧绷的身体肌肉等紧张的少年形象生动地展现了出来。《大卫像》一公开就成为拯救国家的爱国心的象征和守护自由的象征。目前，位于领主广场的大卫像是假的。这是1910年替代的复制品，原件在佛罗伦萨学院美术馆。 大卫虽然只是圣经中的人物，但是超越时代受到了人们的喜爱。理由是因为他是幼小、一无所有的弱者的英雄。因为它传达了在像歌利亚一样的强者支配的世界里，弱者鼓起勇气挑战的希望信息。

한국어