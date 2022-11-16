联合国：“全球人口突破80亿……时隔48年翻番”. November. 16, 2022 07:38. by 李彩完记者 chaewani@donga.com. 全球人口突破了80亿。自2011年超过70亿人后，仅11年时间就增加了10亿人。 联合国开发计划署当地时间15日表示，世界人口已超过80亿。联合国秘书长古特雷斯在当天的声明中表示：“在人类发展史上树立了新的里程碑，”“考虑到人类对地球的共同责任，这是对多样性和发展表示祝贺的机会。” 全球人口在1974年超过40亿后，在48年内翻了一番。联合国开发计划署预测，世界人口到2037年将增至90亿，2080年将增至104亿。这是因为，随着公共卫生、营养和医学等的发展，平均寿命正在增加。 在80亿人口中，东亚和东南亚人口占23亿（29%），中亚和南亚人口占21亿（26%），亚洲人口占世界人口的一半以上。从国家来看，中国和印度都是14亿人，人数最多。预计印度人口明年将超过中国。 不过，根据7月联合国“世界人口日”发表的报告，人口增长率在1960年代初达到顶点后急剧下降，到2020年下降到1%以下。 联合国预测，大部分发达国家将进入老龄化社会。世界老龄化率从2010年的7.7%上升到今年的9.8%。联合国开发计划署研究员莎拉赫托格（音）表示：“随着过去半个世纪出生的人口年龄的增长，老人将急剧增加。”据联合国预测，韩国65岁以上人口所占比率将从今年的17.49%增加到2025年的20.35%，进入超高龄社会；到2083年，这一比率将增加到将近一半的47.4%。

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