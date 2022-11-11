拜登就通胀消减法案表示：“不能妥协……我有否决权”. November. 11, 2022 07:51. by 华盛顿=常驻记者 文炳基 weappon@donga.com. 美国总统拜登当地时间9日就《通货膨胀消减法案》的环保能源支援条款等表示：“这不是可以妥协的问题，”“我有可以行使否决权的笔。”也就是说，即使有可能夺回众议院多数党的共和党推进修改消减通胀法案，他也会否决。有人担心，如果消减通胀法案在中期选举后成为民主党和共和党之间最大的政治争论点，韩国产电动汽车补贴歧视解决方案的制定也会出现差池。 拜登当天在白宫举行的中期选举结果相关演讲中表示：“不会支持共和党提出的任何使通货膨胀恶化的提案，”“不会脱离应对气候危机的历史性承诺。这不是可以妥协的问题。不会让这样的事情发生。”对环保能源的投资和支援，与只对北美产电动汽车提供税额减免（补贴）一道，是消减通胀法案的核心内容。共和党在中期选举过程中批评扩大环保能源投资与支援，公开表示将推进与消减通胀法案对抗的法案并在国会层面对消减通胀法案展开调查。 据有线电视新闻网（CNN）10日报道，在正在进行开票的中间选举中，在参议院的100个议席中，民主党和共和党分别确保了48席和49席。在亚利桑那州和内华达州的计票工作结束的12日之前，参议院多数党的轮廓将会浮出水面。如果民主党和共和党在上述两地各获得一个议席，下个月6日举行决选投票的佐治亚州将决定多数党花落谁家。

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