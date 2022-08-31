朴殷硕：“虽然以‘洛根•李’闻名，但内心是大学路”. August. 31, 2022 07:40. by 李知訓 easyhoon@donga.com. 以SBS电视剧《顶楼Penthouse》中的洛根•李而闻名的演员朴殷硕（38岁）在10年前首次登上大学路舞台。当时他饰演话剧《阁楼男女》的主人公庆民一角。之后他凭借出道作品SBS电视剧《雅典娜：战争女神》和《拜托了！虽然是出演《拜托了，机长》等，开始为人所熟知，但他的选择不是电视剧，而是话剧。 29日，在首尔钟路区大学路见到的他说：“当时，虽然没有人支持我的选择，但我不想成为没有基本功的演员。我认为在舞台上可以学到演戏的基础。” 被称为“大学路偶像”并出演多种话剧作品的他从2015年开始将活动范围扩大到电视剧。去年在《顶楼》系列中饰演洛根-李一角，获得了大众人气，但他依然站在大学路舞台上。继《顶楼》剧终后话剧《莫扎特传》之后，他将于17日在首尔钟路区YES24舞台开幕的话剧《艺术》中饰演马克一角。 话剧《艺术》是法国剧作家亚斯米娜•莱扎1994年创作的戏剧，第二年获得了法国代表戏剧奖—莫里哀戏剧奖。30多年来在35个国家演出的畅销作品《艺术》是以喜欢古典文学的知性航空工程师马克（李顺载、金宰范、赵丰来、朴殷硕）、对艺术很感兴趣的皮肤科医生塞尔吉（卢珠贤、崔在雄、崔英俊、金道彬）、优柔寡断的文具营业员伊万（白一燮、朴英洙、朴正福）的对话和争论为主的三人剧。塞尔吉买了一幅画，三个朋友展开争论，25年的友情出现了裂痕。 “作品虽然尖锐地描写了人类的本性和社会问题，但并不十分深刻。角色也很有趣，台词中包含的幽默感也很出众。” 话剧《艺术》从2018年国内首演开始，朴殷硕就一直参与了演出。在10年间的舞台上，他除了《艺术》之外，还有《Pride》、《大象颂》、《Bunker Trilogy》等作为首演演员参与的作品。 “比起在既定的框架内调整自己，我更喜欢制作框架本身，所以喜欢从首演开始就参与其中。看到7、8年前首次参与的作品至今仍然成功演出，我感到非常自豪。” 在多部作品中都饰演过善角和恶角的他表示：“在下部作品中，我想饰演真正的反面角色。”“反面角色很激昂，很有戏剧性，很有魅力。表面上装作不是的样子，但背后却隐藏着巨大东西的那种人。我想演一个心思缜密有计划的恶人。” 话剧演出截止到12月11日，票价为4.4万~6.6万韩元。

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