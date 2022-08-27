拜登下月将出席联合国大会……韩美首脑有可能举行第二次会谈. August. 27, 2022 07:30. by 华盛顿=常驻记者文炳基、全宙荣记者 weappon@donga.com,aimhigh@donga.com. 白宫当地时间25日表示，美国总统拜登（照片）将出席下个月的联合国大会。如果受到联合国大会邀请的尹锡悦总统决定出席，很有可能继5月之后时隔4个月再次举行韩美首脑会谈。 白宫当天表示：“拜登总统将于9月18日访问纽约，出席联合国大会。”据悉，拜登将于8月20日在联合国大会上发表演讲，并在访问纽约期间与参加联合国大会的主要国家首脑举行会谈。 尹锡悦也将就任后首次出席联合国大会并发表演讲。联合国秘书长古特雷斯12日访韩，邀请尹锡悦出席联合国大会，尹总统曾表示：“将在气候变化、开发合作、构建和平、人权领域发挥符合韩国地位的责任和作用。” 据悉，尹锡悦如果参加联合国大会，很有可能与拜登举行第二次韩美首脑会谈。总统室相关人士表示：“将尽快向美国方面试探尹总统和美国总统拜登是否有可能举行首脑会谈。” 如果举行就任后的第二次韩美首脑会谈，预计将集中讨论朝鲜核问题和半导体等经济合作问题。对于尹锡悦在光复节贺词中提议的对朝“大胆构想”，美国公开表示支持，因此有人期待美国会就朝鲜无核化路线图进行具体讨论。总统室相关人士表示：“尹总统在联合国大会上发表的演讲稿中很有可能包含‘大胆构想’相关内容，目前正在制定中。” 尹锡悦和拜登6月虽然一起参加了在西班牙马德里举行的北约峰会，但没有另行举行会谈。

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