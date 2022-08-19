日益加大的国家生计警告声……除了“健全财政”的口号，有对策吗？. August. 19, 2022 07:49. . 企划财政部昨天表示，显示今年上半年国家生计状况的管理财政收支赤字为102万亿韩元，比去年同期增加了22万亿韩元。就在3个月前，企划财政部曾预测今年的财政收支赤字额将达到110.8万亿韩元，但仅仅半年，就已经超过100万亿韩元。因为上半年随着法人税和所得税的增加，财政收入增加了36万亿韩元，财政支出却增加了64万亿韩元。 财政收支赤字之所以急剧增加，主要是因为5月末编制的62万亿韩元规模的第二次补充预算。当时，企划财政部将今年的税收预测规模增加了50万亿韩元以上，以尚未征收到手的税金为依据，进行了历史最大规模的“预支补充预算”。此后到6月为止，第二次补充预算事业费38万亿韩元中集中执行了32万亿韩元。随着支出比税收增长得更快，出现了年财政赤字规模固定在100万亿韩元左右的迹象。这是执政党和在野党政治圈都不知道国库空虚只顾着比拼发钱的结果。 火烧眉毛的政府连日来不断强调财政健全性。继尹锡悦总统15日在光复节贺词中强调“健全的财政运营”后，经济副总理秋庆镐昨天又提出了“如果国家债务大幅增加，将把管理财政收支赤字比率控制在2%”的财政准则法制化方案。但是，政府虽然表示明年的正式预算将比今年减少，却是把包括两次补充预算在内的年度总支出作为比较标准，令人难以接受。国家财政通常比较各年度的预算，判断是扩张还是紧缩。这不禁让人产生疑问，是不是想用非同寻常的尺度，靠空话来实行紧缩政策。 健全的财政早已不是选择，而是必须遵守的国家经营原则。国际货币基金组织预测，到2050年，韩国的国家债务比率将超过100%。国际信用评价机构穆迪也对没有对策的财政赤字状况表示担忧。最重要的是，在所有国民因通货膨胀而受苦的情况下，如果财政过度宽松，就无法实现增长，而只会陷入刺激物价的恶性循环。政府有必要通过果断的支出结构调整，减少现有事业，将新事业最小化。应该通过实质性的对策而不是口号，大幅减少财政赤字。

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