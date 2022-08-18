尹锡悦百日记者会……看不到国政运营、人事革新的蓝图. August. 18, 2022 07:55. . 尹锡悦总统昨天在就任100天的记者会上表示：“这段时间里，有国民的支持，也有严厉的指责，”“我会时刻细心地关注国民的意愿。”尹总统在记者招待会上通过发言，对就任后的国政成果进行了约20分钟的详细说明。其内容包括，通过韩美首脑会谈重建韩美同盟、把经济政策基调改为符合国际标准等。他还提出了规制改革和房地产价格稳定等成果。但是，在尹总统的支持率下降到20%~30%出头的情况下，很难将就任100天评价为成功的软着陆。 最具代表性的是人事失败。偏向于检察出身和熟人的总统室人事安排引发了私交聘用争议。由于验证不力，负责教育、年金改革的主管部长们仍然空缺。但是，尹总统只是表示，“将从国民的角度仔细分析”，并没有提及具体的人事革新方案。暂且不论可视性的革新蓝图，革新的意志也没有达到国民的要求。在这种情况下，检察机关调查官出身的尹总统的亲信被提名为国政的另一个轴心——执政党的紧急对策委员也令人难以接受。这就是执政党是否迫切认识到背离人事问题的民心的原因。 作为100天的主要成果，尹总统提出了废除上届政府的收入主导增长和脱核电政策等。如果上届政府的政策存在错误，当然要纠正和纠正。但是，执政势力应该超越“无条件反对”，提出国政运营的蓝图和蓝图，但事实并非如此。因为看不到涵盖整个国政的议程，所以不断有人指出，无法知道现政府的国政运营方向。 尹锡悦政府推进的“8·16”住宅供应对策和法人税制整顿等，要想取得成果，都要在国会处理相关法案。为此，必须得到拥有过半数议席的在野党的同意或协助。但是，从未听说过尹总统此前与在野党领导层开诚布公地讨论过立法事项。即使是为了取得国政成果，也要与在野党进行更加没有隔阂的沟通。 尹总统在记者招待会上发言中20次提到了“国民”一词。虽然这表明了要体察国民意愿、进行国政改革的意志，但相比百言表态，更应该表现出具体的行动和实践。不要责怪幕僚和在野党，总统应该自行引导革新和变化。如果之前被人认为说话方式和态度傲慢，就应该果断地改变。这应该成为国政革新的第一步。

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