14年来首次连续4个月出现贸易收支逆差，需要重新调整进出口体系. August. 02, 2022 07:43. . 7月份，韩国的贸易收支连续四个月出现逆差。这是因为，进口比出口增加了很多，但连续4个月出现赤字是自2008年全球金融危机后14年来首次出现。乌克兰战争、全球供应网混乱等原因，情况恶化到很难认为是暂时现象的程度。 7月贸易收支的赤字幅度是4月至6月的两倍。1月至7月累计赤字为150.25亿美元（约19.6万亿韩元），已经是66年来的最高值。特别是对华贸易收支连续3个月出现赤字，这是问题所在。因为5月、6月新冠疫情再扩散导致中国主要城市被封锁，生产设施也停止运转，因此进口韩国产中间材料虽然少，但从7月开始恢复了一定程度的稳定。这表明，即使大流行结束，对华贸易赤字格局也有可能固定化。 对华贸易收支在韩中建交第二年的1993年转为顺差后，每年都保持顺差。对华出口产品的90%左右是中间产品，韩国制造的半导体60%由中国和香港购买。但最近随着中国企业技术能力的提高，中间材料的需求正在减少。“中国制造2025”计划将在本国生产70%的半导体，虽然因美国的牵制出现了差池，但有评论说，在除去存储半导体的系统半导体的设计、委托生产方面，中国已经超过了韩国。 相反，韩国对中国原材料的依赖度正在提高。半导体、电池原材料对中国的依赖度分别为40%和90%。2019年7月日本限制对韩国的半导体生产材料出口后，3年间对日原材料、零部件、设备的依赖度下降，相反，对中国的依赖却进一步增大。 从贸易赤字开始的破裂音是维持了近30年的韩国出口体制、经济整体收益结构出现了问题的信号。我们不能期待，如果国际油价、原材料价格下降，贸易收支得到改善，情况就会得到改善。韩国政府和企业应该制定中长期战略，从根本上改变以中国为中心的韩国经济的进出口体系。如果放任一直以来的方式和体系，坐等情况好转，在美中、美俄新冷战和由此重组的新国际经济秩序中，韩国将难以作为出口主导型国家生存下来。

한국어