消极扩大解释的危险. July. 25, 2022 07:47. . “我们不受发生在自己身上的事件的影响，而是受自己对此事件的解释的影响。”―出自爱比克泰德的语录中 以前，一个组长在进行辞职面谈时，好不容易说出了这样的话。“你为什么讨厌我？”当问及那么想的理由是什么，他提到了各种各样的记忆。他说3年前我在办公室没有接受他的问候。他说，有一天在组长们的报告时间我说“没有时间”，为什么只不听自己的报告。从这些事件来看，他解释说我讨厌自己，所以最终决定辞职。可惜我根本记不住这些事。 希腊哲学家爱比克泰德曾表示：“我们不是因为发生的事件，而是因为自己对该事件的解释而受到影响。”相爱的人在死亡或离开时受到痛苦的原因不是因为死亡或离别本身，而是因为对其赋予的自己的意义，即“我现在是一个人”、“都怪我”等解释。 对方没有带着意图行动，却认为“因为没有爱情”、“因为讨厌我”而受挫的事情也不少。在某件事情上只失败过一次，却说“我是落伍者”，感到非常绝望。最终，让自己受挫的不是别人或某件事，而是自己的解释。 人类对某事赋予意义并进行解释是很自然的。但是，当这一过程走向极端时，人类就会自己陷入痛苦之中。如何避免这种想法的羁绊？认知心理学家们建议，将事件和解释分开，进行酷酷地接受事件本身的练习。也就是说，要警惕对发生的事件的否定性扩大解释。你会做出怎样的选择呢？

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