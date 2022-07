知名作家科埃略:“BTS传递着超越粉丝团的善的影响力”. July. 15, 2022 08:05. by 李素妍记者 always99@donga.com. “看到BTS(防弹少年团)的音乐《Love Yourself》,就能感受到歌词所具有的善的力量。耶稣也说‘要像爱自己一样爱你的邻居’。如果不爱自己,肯定也不会爱邻居。BTS通过音乐告诉人们爱自己的方法。” 自小说《炼金术士》(1988年)以来,在国内乃至全世界都备受喜爱的巴西小说家保罗•科埃略(75岁)极力称赞防弹少年团的音乐。 科埃略14日下午在首尔东大门区韩国外国语大学举行的“第三届BTS国际学术大会”上作为主题演讲者登场。5月在瑞士日内瓦的家中拍摄的视频中,作家强调表示:“BTS的舞蹈和音乐驱赶了世界的邪恶”,“到目前为止,我已经去看过5次BTS演唱会。BTS的音乐超越了单纯的粉丝团,在世界上传递着善的影响力。” 今年的BTS国际学术大会由韩国外国语大学Semiosis研究中心和文化营销集团Mush Room主办,从14日开始为期三天,主题为“后疫情(Post-Pandemic)时代,与新的人道主义相遇”。BTS和现在通过像BTS一样有名的粉丝俱乐部阿米(ARMY)传达的信息,讨论在新型冠状病毒肺炎疫情以后的时代恢复人类价值的方法。2020年始于英国金斯敦大学的BTS国际学术大会在韩国举行尚属首次。来自25个国家的165名学者将作为发表者参加今年的大会。 科埃略进一步通过BTS的歌词观察了粉丝团对世界的影响力。作家指出,“阿米受到BTS的歌词的影响,遵守了他们下定决心做的事情”。他选出的代表性事例是在巴西引领投票鼓励运动的“Army help The Planet•AHTP”。从BTS的巴西阿米出发的该团体成长为守护亚马逊热带雨林的环境团体。支持展开环保政策的政治家,行使投票权。科埃略对此表示:“BTS想用他们的歌词说的就是这种内在的变革。” 抵抗以非洲女性为对象的性犯罪的非营利团体“The Justice Desk(TJD)”的代表杰西卡•杜赫斯特当天也亲自参加了学术大会,并分析说:“BTS提醒非洲的很多女性青少年,她们有权不沉默地发声。”14日,亲自参加学术大会的杜赫斯特代表介绍了在非洲遭受可怕的性犯罪伤害,但通过BTS的音乐治愈伤口的一名少女的影像。少女对BTS表达感谢说:“你们的音乐让我们热爱自己,对我们是谁充满自信。”

