BTS第6次登顶Billboard专辑排行榜. June. 21, 2022 07:56. by 林熙润记者 imi@donga.com. 防弹少年团在Billboard专辑排行榜上第六次获得了第一名。 美国公告牌19日(当地时间)通过在网站上发布的排行榜预告报道表示,防弹少年团的新专辑《Proof》(10日发表)在本月25日的《公告牌200》(综合专辑排行榜)上登上了冠军宝座。据Billboard透露,《Proof》在发行第一周就创下了相当于31.4万张的专辑销量。 Billboard不仅根据CD、LP等手握的物理专辑销售量,还根据数字音源的流媒体和下载次数等多个指标确定排名。Billboard解释说:“《Proof》的大部分销量都由CD占据。” 至此,防弹少年团自2018年6月以《Love Yourself 转‘Tear’》首次登上该排行榜榜首以来,包括《Love Yourself 结‘Answer’》、《Map of the Soul:Persona》、《Map of the Soul:7》、《BE》在内的6张专辑登上了Billboard专辑排行榜的第一位。 专辑主打歌《Yet To Come(The Most Beautiful Moment)》也很受欢迎。这首歌在15~19日MBC M《SHOW! 冠军》、Mnet《M COUNTDOWN》、KBS2《音乐银行》、SBS《人气歌谣》等国内主要歌谣排行榜节目都获得了冠军。20日下午,《Yet To Come》的MV在YouTube上的点击量突破了1亿次。 防弹少年团14日通过油管(YouTube)宣布暂时中断团体音乐活动。成员郑号锡(J-HOPE)将于下月出演美国芝加哥Lollapalooza音乐节等,暂时将致力于个人音乐活动。

