BTS第6次登顶Billboard专辑排行榜. June. 21, 2022 07:56. by 林熙润记者 imi@donga.com. 防弹少年团在Billboard专辑排行榜上第六次获得了第一名。 美国公告牌19日（当地时间）通过在网站上发布的排行榜预告报道表示，防弹少年团的新专辑《Proof》（10日发表）在本月25日的《公告牌200》（综合专辑排行榜）上登上了冠军宝座。据Billboard透露，《Proof》在发行第一周就创下了相当于31.4万张的专辑销量。 Billboard不仅根据CD、LP等手握的物理专辑销售量，还根据数字音源的流媒体和下载次数等多个指标确定排名。Billboard解释说：“《Proof》的大部分销量都由CD占据。” 至此，防弹少年团自2018年6月以《Love Yourself 转‘Tear’》首次登上该排行榜榜首以来，包括《Love Yourself 结‘Answer’》、《Map of the Soul：Persona》、《Map of the Soul：7》、《BE》在内的6张专辑登上了Billboard专辑排行榜的第一位。 专辑主打歌《Yet To Come（The Most Beautiful Moment）》也很受欢迎。这首歌在15~19日MBC M《SHOW! 冠军》、Mnet《M COUNTDOWN》、KBS2《音乐银行》、SBS《人气歌谣》等国内主要歌谣排行榜节目都获得了冠军。20日下午，《Yet To Come》的MV在YouTube上的点击量突破了1亿次。 防弹少年团14日通过油管（YouTube）宣布暂时中断团体音乐活动。成员郑号锡（J-HOPE）将于下月出演美国芝加哥Lollapalooza音乐节等，暂时将致力于个人音乐活动。

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