首尔公寓价格时隔2个月转为下降趋势. June. 03, 2022 07:33. by 郑瑞英记者 cero@donga.com. 首尔公寓的价格时隔两个月转为下降趋势。这可能是因为在6月1日征收拥有税（保有税）基准日之前，以江北地区为中心的下降交易增多。 据韩国房地产院2日发表的《5月第五周（以5月30日为基准）一周公寓动向》显示，首尔公寓的交易价格比前一周下降了0.01%。这是自3月28日创下-0.01%的纪录以来，时隔两个月再次出现下降趋势。 按地区来看，以芦原区（-0.03%）、道峰区（-0.02%）、江北区（-0.02%）等江北地区为中心，呈下降趋势。江南的情况是，瑞草区、江南区都比前一周上升了0.01%，上升幅度减少了。期待开发的龙山区（0.03%）以汉南洞一带的超高价住宅为主上升。 京畿地区以高阳市一山西区（0.11%）、一山东区（0.09%）、城南市盆唐区（0.05%）等期待重建规制缓解的第1期新城市为主，呈上升趋势。相反，始兴市（-0.15%）、义王市（-0.12%）、华城市（-0.09%）、水原市灵通区（-0.11%）等因待售商品积压而保持下降趋势。 Jedu投资咨询代表高俊锡（音）分析说：“由于标准利率上调等原因，购买势头没有复苏的情况下，在征收拥有税标准日6月1日之前，随着多住宅者处理了急售品，转换为下降趋势。”

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