“托新冠肺炎疫情的福，世界可以在线享受韩国文化”. May. 27, 2022 07:52. by 金哉希 jetti@donga.com. “得益于新型冠状病毒肺炎（COVID-19）疫情，世界可以在网上享受韩国的文化遗产。” 26日上午，在首尔中区的首尔皇家酒店见到的阿曼苏丹国卡布斯大学教授穆罕默德•阿尔•阿姆里强调说：“应该把新冠病毒带来的危机转化为机会。”作为艺术教育系专业教授的阿姆里表示：“以新冠病毒为契机，文化遗产的数字档案馆正在迅速建立。韩国也在推进文化遗产的数字化转型以及各种文化活动的网上举办。为了能让世界人民享受韩国的文化，应该翻译成英语等多种语言提供服务。” 阿姆里教授23日作为演讲者出席了在首尔龙山区Blue Square举行的第11届世界文化艺术教育周“文化艺术教育国际研讨会”，并以“阿曼的文化艺术教育现状和新冠疫情以后的前景”为主题进行了演讲。在由文化体育观光部主办、韩国文化艺术教育振兴院主管的此次研讨会上，来自韩国、埃及、马来西亚、阿曼、英国的文化艺术教育领域的5名专家以“后新冠肺炎时代的文化艺术教育，恢复和转换”为主题进行了演讲。 阿姆里教授强调说：“随着非面对面教育的扩散，在见习非常重要的文化艺术教育上存在局限性，但更多的人可以接触到文化艺术是机会。” 随着各国因新冠病毒而苦恼非面对面沟通方式，阿曼的文化艺术教育也发生了巨大变化。他说：“新冠肺炎疫情以前大学的艺术教育大部分都是面对面授课，网上授课只有一两个。从新冠疫情即将到来的2020年初开始，为了能够通过网络听课，我们花了很长时间教教授和学生技术，改变认识，但现在将线上和线下合并的方式的教育已经普及。” 对于随着新冠病毒转换为风土病，面对面活动和教育的再次增加，阿姆里教授预测：“线上和线下合并的双轨制教育方式将保持均衡。”他说：“学生们经常参加的理论为主的文化艺术教育最好采用在线进行、实习最好采用线下进行的复合型授课形式。”

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