进口粮价或将上涨10%以上…饭桌物价异常. April. 08, 2022 07:52. by 朴熙昌 ramblas@donga.com. 据预测,今年第二季度(4~6月)进口粮食价格将比上一季度上涨10%以上。有观测认为,在3月份物价上涨4%以上的情况下,今后粮食价格也将上涨,因此“饭桌物价”上涨的压力将进一步增大。 7日,据韩国农村经济研究院农业观测中心的《国际谷物4月刊》报道,今年第二季度食用谷物进口单价指数(unit value index of imports)为158.5,与前一季度相比将上升10.4%。饲料用谷物进口单价指数也比前一季度上升了13.6%,达到163.1。这两个指数都是自2008年第4季度(10~12月)后约14年来的最高水平。俄罗斯入侵乌克兰导致世界粮食价格上涨,韩元对美元汇率和海上运费上涨趋势产生了影响。 国策研究院认为,如果粮食等原材料价格持续暴涨,韩国经济的经济恢复将受到制约。韩国开发研究院(KDI)当天在《4月经济动向》中评价道,“最近韩国经济在乌克兰事态以后对外条件恶化,经济下行危险扩大。” 接着,KDI将“乌克兰事态长期化”选为主要经济下行因素,并分析说,“如果原材料价格持续暴涨趋势,我国经济的物价上涨率将维持较高水平,利率上调加速,经济复苏将受到制约。” 俄罗斯和乌克兰市场占有率较高的原油、镍、小麦等原材料和农产品价格已经呈现出大幅上涨的趋势。迪拜原油6日达到每桶103.79美元,比2月末上涨了7.2%。镍每吨3.36万美元,同期暴涨33.1%。

