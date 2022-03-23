在新冠疫情不景气的情况下，炸鸡销售额一枝独秀……“外卖的力量”. March. 23, 2022 07:46. by 世宗=金炯民记者 kalssam35@donga.com. 据调查，在新冠疫情扩散的情况下，炸鸡店销售额的增加一枝独秀。韩餐及咖啡店的销售额减少了15%以上。 公平交易委员会22日发表的《2021年度加盟事业现状》显示，2021年底注册的加盟总店为7342个，品牌为11218个，加盟店为270485个。加盟总店数量比前一年增加了31.1%，品牌数量增加了58.1%。品牌数量急剧增加的原因是，根据去年5月实施的《修改加盟事业法》，小规模加盟总店也有义务提供信息公开书，并包含在正式统计中。 2020年加盟店的平均销售额为3.1亿韩元，比前一年减少了5.5%。特别是餐饮行业的平均销售额为2.8亿韩元，减少了9.0%。但餐饮业中炸鸡业的销售额反而增加了8.4%。公正委员会相关人士表示：“这可能是因为外卖占据了大部分。” 相反，韩餐和咖啡行业的销售额分别减少了18.1%和15.1%。据分析，咖啡的加盟店数增加率比前一年增加了10.3%，高于其他行业，但由于激烈的竞争，销售额有所减少。 服务行业的销售额为1.28亿韩元，比前一年减少了2.3%。美容和美容行业减少了16.5%，降幅最大。批发零售行业为5.3亿韩元，减少了4.1%。化妆品行业因网上销售扩大而骤减41.0%，引起了人们的关注。

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