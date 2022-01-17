李在明和尹锡悦争相提出土建公约，要把全国国土建设成工地吗?. January. 17, 2022 08:32. . 共同民主党总统候选人李在明和国民力量党总统候选人尹锡悦竞争性地提出了大规模国土开发事业公约。李在明14日访问了仁川经济自由区域，发表了建立永宗岛航空产业特殊化园区和早期推进首都圈GTX D路线等。接着尹锡悦15日在釜山以免除加德岛新机场可行性调查、通过GTX建设营造釜-蔚-庆30分钟生活圈、京釜线铁路地下化等，与其进行抗衡。大部分都是没有具体方案的玫瑰色土建公约。 没有人会反对通过地方社会间接资本（SOC）事业实现国土均衡发展的说法。但是，如果总统候选人每到一个访问的地方，都“滥发承诺”把相关地区事业包装成作为最优先课题来推进，只会助长地区矛盾。大型基础设施建设或居民回避设施的转移等对某一个地区有利的公约，可能会引起其他地区的反对。但是，对于敏感话题的协商过程却被省略，只是助长了纷争的火种。一心想连任的地方自治团体长们一旦将夙愿事业列入主要候选人的公约清单，候选人就会在没有验证的情况下予以发表、之后又称“我不知道”,这种恶性循环已经不是一天两天的事情了。 总统候选人在没有经过缜密讨论的情况下，纷纷推出SOC公约，推进公约所需费用到了难以推测的地步。今年韩国的SOC预算比去年增加了5.7%，达到28万亿韩元，到2025年将超过30万亿韩元。国策事业的特点是，虽然初期耗资较少，但随着工程的全面展开，费用会像滚雪球一样增加，给财政带来巨大的负担。一些大规模国土均衡发展项目已在进行，因此有必要检查大选版图上一窝蜂而上的SOC公约的妥当性。 SOC事业属于本身虽然不产生利益，但之于整个社会的利益很有必要的基础设施。这就是为什么在推进SOC时，不能只考虑费用对比便利等经济逻辑，而是要考虑地区间安排等其他情况。尽管如此，韩国的SOC已经过度地被政治逻辑所左右。没有经过可行性调查而推进的事业，在上届政府时期是24万亿韩元左右，但现政府执政后超过了100万亿韩元。现有的SOC事业已经到了喘不过气来的地步，如果连新公约也大举推进，那么整个国土将成为工地，国家将负债累累。

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