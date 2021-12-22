尹锡悦竞选团队上演内部争斗剧……“这样的场面有生以来第一次”. December. 22, 2021 07:45. . 距第20届总统选举仅剩2个月之际，国民力量党总统候选人尹锡悦的选举对策委员会内部争斗“渐入佳境”。事情出在前天举行的中央选举对策委员会会议上，党代表（党首）李俊锡要求宣传团对媒体报道采取灵敏的应对措施，宣传团长、最高委员赵秀珍（音）反驳说：“我只听（尹锡悦）候选人的话。”赵秀珍在会议结束后道歉后，又向几名记者发送了抨击李俊锡的Youtube视频。李俊锡表示，“看到不像道歉的道歉，我哑口无言，”并辞去了选举对策委员会的所有职务。党内甚至出现了“活到现在从未见过这样的场面，感到很吃惊”的反应，暴露了选举对策委员会首脑层的混乱。 此次事件超越了李俊锡和赵秀珍之间个人矛盾的层面，直接反映了四分五裂的尹锡悦选举对策委员会的现状。尹锡悦方面和总揽选举对策委员会委员长金钟仁、李俊锡围绕选举对策委员会的主导权展开了心理战，选举对策委员会的成立被推迟了一个多月。此后，由于选举对策委员会的启动，内部矛盾似乎得到了缓解，但不断有人指出，实际上已经分裂为尹锡悦直属师团和“金钟仁师团”“金汉吉师团”等。陈年的“派系政治”似乎又要复活了。因为对这种分裂现象置之不理，才出现了在本应该全力以赴的大选活动中很难找到的“狗血剧”。 目前，尹锡悦选举对策委员会的规模像恐龙一样大。为了在大选结束后论功行赏而占上一席的人越来越多。甚至有人不无自嘲地说：“在没有调整功能和作用的情况下，只增加了人员，因此没有实际内容的会议越来越频繁。”只相信相对较高的政权更迭、舆论，满足于过去的既得权而争权夺利的“康乐政党”的痼疾似乎再次发作。 目睹此次事件的尹锡悦的应对也难免受到过于安逸的指责。事态初期，对于两人的矛盾，他认为“那不就是民主主义吗”，表现出不以为然的反应。后来才联系赵秀珍，让其去找李俊锡道歉，但是没能阻止李俊锡辞去选举对策委员会的职务。在选举对策委员会内部就未来发展蓝图、政策和战略展开激烈的讨论十分必要。但也不能因此而形成众口难调的现象。如果在作为大选活动总指挥的选举对策委员会出现纪律和功能等运营上的问题，尹锡悦应该亲自出面进行调整和解决。

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