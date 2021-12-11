“卫星政党的伎俩反省”，首先要道歉的是强行通过《选举法》. December. 11, 2021 07:12. . 共同民主党总统候选人李在明前天在该党革新推进委员会成立仪式上表示：“通过卫星政党这种异想天开的捷径达成协议的代议民主体制，一次都没有启动就后退了一步。”去年4月15日国会议员选举时，批判了朝野政党的比例卫生政党的创立，并将它当作了政治革新的议题。 但李在明所说的“朝野政府达成了协议”，与事实大相径庭。当时在讨论《选举法》的过程中，第一大在野党自由韩国党（国民力量党的前身）被彻底排除在外。由共同民主党主导、多个小在野党参与的“4+1”协议机制单方面推行了《选举法》。修改的《选举法》的核心内容是，引进比例代表制。而比例代表制的主要内容是，保障在选区死票中被抛弃的小在野党的股分。有批评指出，在保留帝王式总统中心制的情况下，实施内阁制德国的联动型比例代表制，无异于有利于特定政派的《选举法》中的“改划选区”。 有人提出了共同民主党和众多小在野党通过“4+1协议机制”交换《选举法》和《高层公职人员犯罪调查处法》的幕后交易疑惑。共同民主党为处理青瓦台重点制定的《公调处法》，向希望扩大议席比例的众多小在野党赠送了“联动型比例代表制选举法”。反对强行处理《选举法》的自由韩国党成立了比例专门卫星政党比例韩国党。当初反对创建卫星政党的共同民主党也在犹豫之后最终决定创建卫星政党。因此，正义党批评共同民主党说“被人从背后捅了一刀”。抛开名分，朝野政党都为眼前的一票而上演了不知所措的闹剧。 在作为“选举规则”的《选举法》谈判中，由第一大和第二大党协商处理，是不成文的规定，因此从未如此强行处理。如果执意实行偏向一方的比赛规则，很有可能围绕对选举结果的服输问题引发争议。 没有必要再提本来就不该出现的比例卫生政党的政治伎俩。但是，共同民主党主导的“4+1”协议机制强行处理“补丁选举法”，为卫星政党创建提供了借口，这也是不争的事实。李在明在反省去年国会选举时的卫星政党伎俩之前，首先要向共同民主党主导的前所未有的强行通过选举法行为作出道歉。

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