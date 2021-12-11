美国讨论将核武器使用转变为“只在报复时使用”. December. 11, 2021 07:13. by 华盛顿=常驻记者 文炳基 weappon@donga.com. 英国《金融时报》当地时间9日报道说，美国正在讨论将核武器使用条件限制为仅在对攻击美国的对方进行报复的“单一目的”的方案。随着美国盟国的反对呼声越来越高，拜登政府决定不采纳“不率先使用核武器”原则，但将单一目的使用方针写入《核态势评估》报告中。 《金融时报》当天援引一名不愿透露姓名的消息人士的话报道说：“美国政府不久后将向拜登提出关于‘单一目的’的‘宣言性政策’的各种方案。这是为了明确表明可以使用核武器的情况。”据悉，白宫将于10日举行部长级会议，讨论包含上述内容的《核态势评估》报告。拜登政府将于1月份发表新的评估报告。 拜登政府从今年年初开始就新《核态势评估报告》中包含不率先使用核武器和单一目的使用方针的方案，与包括韩国在内的盟国进行了讨论。盟国们对“只要不受到核攻击，特别是就不会率先使用核”的“不率先使用核武器”方针表示了忧虑。因为，如果美国发表限制使用核武器的宣言，就很难有效遏制因害怕美国进行核武器报复而不敢轻易威胁美国盟国的核拥有国。 有人担心，虽然美国没有采取只要没有受到核攻击就不会率先使用核的“不率先使用核武器”方针，但在中国和朝鲜等国的核威胁不断上升的情况下，美国提供的“核保护伞”可能会大幅减弱。因为，如果采取单一目的原则，动用生化武器和最尖端常规武器的威胁可能会被排除在核遏制力的对象之外。日本自民党宣传本部长河野太郞7日在美国传统基金会举办的视频研讨会上表示：“单一目的原则可能会向中国和朝鲜发出错误的信号。朝鲜可以使用生化武器。”

한국어