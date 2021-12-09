研究人员发现躲避PCR检测的奥密克戎变异毒株. December. 09, 2021 07:32. by 趙鍾燁 jjj@donga.com. 研究人员发现了一种的病毒，它虽然是新冠病毒最新变异毒株奥密克戎的一种，但通过目前的基因扩增（PCR）检查，很难发现它与其他变异毒株有何不同。如果感染这一病毒，虽然会在诊断检查中会出现阳性结果，但由于难以判断是否为奥密克戎毒株，因此各国卫生当局都非常紧张。 据英国《卫报》和《金融时报》报道，目前广泛使用的新冠PCR检测中出现了与其他变异毒株没有区别的“隐形”奥密克戎。各国卫生当局一直认为，如果在PCR检查中没有检测出新冠基因中的一种（刺突基因），就很有可能是奥密克戎毒株。这是世界卫生组织认可的方式，有助于各国比较迅速地分辨出奥密克戎变异可能性较高的检体。 但据报道，该“隐形”奥密克戎没有这种特性，因此在PCR检测中与现有的变异无法区别。要想确认该变异是否为奥密克戎毒株，需要进行全基因组分析检查等，不仅需要很长时间，而且对新冠阳性样本进行全面检查，实际上并不容易。特别是在贫穷国家，如果“隐形”奥密克戎毒株扩散，追踪将变得非常困难。英国皇家理工学院伦敦的病毒遗传学家保罗·凯勒姆教授表示：“只依赖于能否（PCR检测）检测出刺突基因来判断奥密克戎毒株的国家，在追踪这一变异毒株的扩散方面将面临难关。” 在南非、澳大利亚和加拿大的7例感染病例中发现了“隐形”奥密克戎毒株。目前还没有查明其传播力、重症诱发程度、是否避开疫苗免疫等问题。一些科学家将原来的奥密克戎毒株命名为“BA.1”，将“隐形”奥密克戎命名为“BA.2”。英国伦敦大学遗传学研究所弗朗索瓦·巴卢教授表示：“BA.1和BA.2在遗传上有相当大的不同，会有不同的行为。”

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