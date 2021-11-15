朝野就税金展开更激烈的争论吧. November. 15, 2021 08:47. by / /. 共同民主党今天在国会上开始讨论放宽单套住宅拥有者转让所得税标准的法案。该党总统候选人李在明方面也表示：“对转让税的意见与党论相同。”国民力量党总统候选人尹锡烈支持不仅支持对单套住宅拥有者，也支持对多套住宅拥有者减少转让税和综合房地产税的负担，因此预计将会引发激烈的争论。 共同民主党在6月的议员全会上决定将高价住宅标准从市价9亿韩元提高到12亿韩元后，这一次又推出了后续的转让税缓和法案。虽然党内仍有不少人批评“这是在动摇文在寅政府的政策基调”，但不得不意识到本月末发出综合房地产税通知后纳税者提出的抗议。李在明昨天表示要与党论统一意见，也是出于这个原因。对此，国民力量党和尹锡悦的意见是，为了增加市场上的待售房地产，把多套住宅拥有者的转让税也暂时降低50%。 如果本月22日发送对多套住宅拥有者的税率暴涨的综合房地产税通知，预计围绕综合房地产税的两党争论将会更加激烈。尹锡悦昨天在社交媒体上承诺放宽综合房地产税，“我们会考虑将综合房地产税合并到财产税中，或者对单套住宅拥有者免除财产税的方案”。李在明则在其竞选承诺中，在新设面向所有拥有住宅和土地的国民征收的“国土拥有税”的同时，还提出了合并综合房地产税，将拥有税实效税率从0.17%提高到1%。 放宽单套住宅拥有者转让税，是共同民主党在4月7日再补选中惨败后，为回收民心而向国民做出的承诺。10月份，首尔公寓的平均交易价为12.1639亿韩元，大大超过了14年来一直被限制为9亿韩元的转让税征收标准，考虑到拥有一栋房子就是全部财产的实际拥有者的负担，应该尽快予以推进。不过，专家们认为，放宽多套住宅拥有者转让税有助于房地产市场正常化，而政府则对此表示反对，“这对增加待售房地产没有帮助”，预计将出现争议。相反，将引起强烈冲突的是综合房地产税的改革问题。因为李在明和尹锡悦的意见完全不同，前者主张并入国土拥有税，对拥有非必需房地产的拥有者提高拥有税，而后者则提示应与财产税合并，来降低负担。 李在明表示，“房地产问题给国民带来了痛苦和挫折”，代替政府对房地产政策失败进行道歉。尹锡悦则批评称：“文在寅政权的房地产暴涨是财产掠夺。”如果同意现政府房地产政策的失败导致房价、租金暴涨，给无住宅平民和青年一代带来了痛苦，就应该以稳定房价和解决居住问题的详细的解决方法和长远规划，展开更加激烈的竞争，接受国民的审判。

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