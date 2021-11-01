美国中央情报局在首尔设立办公室搜集韩国情报…在解雇诉讼中被曝光. November. 01, 2021 07:28. by 朴相俊记者 speakup@donga.com. 截止到去年，美国中央情报局所属机构在首尔设立办公室，收集与韩国相关的机密情报。这一事实在相关机构职员的解雇诉讼过程中被揭露。 首尔中央地方法院民事合议42庭10月31日表示，驳回了A某等3人以美国为对象提出的“请求确认解雇无效”的诉讼。法庭称，“美国在韩国设立情报机构，是作为主权国家美国实施的主权行为，”驳回了诉讼。根据国际惯例法中“国家的主权行为可以免除其他国家的审判权”的“国家豁免原则”，法院认为诉讼不合法。 但在诉讼过程中发现，中情局下属机构“开源企业”在首尔设立办公室，截至去年6月一直收集韩国情报。法庭表示：“开源企业是中情局负责的国外情报收集及其他业务的一部分，负责收集和翻译国外媒体等公开或已出版的情报。”2005年至2009年期间开始在上述机构工作的A某等3人，去年2、3月份接到解雇通知后主张，“与相关规定不同，我们事先没有接到解雇通知，对裁员进行抗诉后，也没有举行过裁员审议委员会，违反了整理解雇的条件”，提起了诉讼。 法庭解释说：“A某等人在业务过程中处理的信息可以被评价为高度机密”，“他们从事与开源企业的国外信息收集活动有密切关联的业务”。法庭通过判决表示，A某从事了财务、会计、预算及人事相关业务，B某从事了作为首尔事务局现场技术公务员的电子计算运营业务，C某从事了评价、收集、利用韩国相关信息的业务。 根据判决，中情局根据美国政府的要求，认为利用当地设施和人力已不再是高效率，决定关闭所有国外事务部门；之后向职员通报了解雇，并于去年6月关闭了所有国外事务部门。

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