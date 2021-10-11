“诺贝尔文学奖特需？要有翻译版本才能期待啊”. October. 11, 2021 07:19. by 李浩载记者 hoho@donga.com. “目前我们卖场没有举办诺贝尔文学奖相关的活动。” 10日，首尔钟路区教保文库光化门店。7日，当记者问是否有与被选为诺贝尔文学奖获奖者的非洲坦桑尼亚难民出身的小说家阿卜杜拉扎克•古尔纳(73岁•Abdulrazak Gurnah•照片)相关的活动时，书店职员这样回答。因为没有在国内出版的古尔纳的书，所以无法举行促销活动。该职员说：“几乎没有顾客光顾古尔纳的作品。” 每年诺贝尔文学奖获奖者发表后，想要购买获奖者作品的读者就会蜂拥而至，出版界就会举行各种促销活动。但是，古尔纳出版的10部长篇小说和多数短篇小说中，没有介绍到国内的作品，因此今年没有举办相关活动。在网上书店，只有1994年入围被评为世界三大文学奖的英国布克奖最终候选名单的长篇小说《天堂(Paradise)》和入围2001年布克奖第一轮候选名单的长篇小说《在海边(By the sea)》等古尔纳的原著正在销售。网上书店正在举行销售过去诺贝尔文学奖获奖者图书的活动，但热潮并不火爆。 去年的诺贝尔文学奖获奖者、美国女诗人露易丝•格里克(78岁)的诗集也没有在国内翻译出版。但是，由于有收录格里克的诗的柳时华诗人的诗选集《用诗绑架》(丛林出版社)、《照顾心灵的诗》(守吾书斋)、乔伊斯•朴作家的诗选集《我喜爱的S(韩文字母“ㅅ”的名称)：爱、生活以及诗》(福尔切)等，所以可以举行促销活动，但今年连举办这样的活动也变得困难。格里克的诗集在获得诺贝尔文学奖1年后的今天还没有翻译版本出版，因此古尔纳的作品在近期翻译出版的可能性也很低。教保文库品牌管理组科长陈永均(音)表示：“如果获奖者的书籍在国内出版被推迟，就很难期待诺贝尔文学奖的特殊需求。”

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