BTS“欢迎来到崇礼门”国际慈善演唱会开启. September. 27, 2021 07:25. by 李基旭记者 71wook@donga.com. 防弹少年团(BTS)26日开启了国际慈善演唱会“全球公民现场直播(Global Citizen LIVE)”的序幕。“全球公民现场直播”是国际慈善团体“全球公民”为共同克服新型冠状病毒肺炎(COVID-19)疫苗的公平分配、气候变化、贫困问题等全球性危机而举办的大规模慈善音乐会。通过YouTube 24小时直播的该音乐会,来自美国纽约、法国巴黎、英国伦敦、尼日利亚拉各斯、巴西里约热内卢等主要城市的顶级音乐家大举参加。 高喊着“欢迎来到首尔、韩国”登场的BTS,在以首尔中区崇礼门的夜间景观为背景设置的舞台上,展示了事前录制的《Permission to Dance》演出。华丽灯光照耀的崇礼门和印有韩国传统图案的舞台与BTS的演出相协调,吸引了人们的视线。歌曲的后半段,40名舞者出现在舞台前,与BTS一起展示了有着“快乐”、“跳舞”、“和平”等意思的国际数语舞蹈。BTS还准备了穿梭在崇礼门前的大道上展开的《Butter》演出。突显崇礼门和首尔夜景的该舞台通过英国广播公司另行公开了。 6万多名观众参加的纽约中央公园演出中,詹妮弗•洛佩兹、比利•艾利什、酷玩乐队等参加了演出。当天,酷玩乐队与BTS合作,进行了24日发布的新曲《My Universe》的舞台。BTS不仅参与了这首歌的韩语演唱,还参与了作词、作曲。BTS在舞台后面的屏幕上以全息图的形式登场,与酷玩乐队一起打造了超越时空的舞台。主唱克里斯•马丁亲自消化了新曲的韩语歌词。时隔15年再次合作的嘻哈组合Fugees也展示了舞台。纽约公演的压轴舞台由传说中的民谣二人组西蒙与加芬克尔(Simon and Garfunkel)的保罗•西蒙装饰。 另外,在巴黎也举行了2万多名观众参加的演唱会。埃尔顿•约翰、艾德•希兰、布莱克•艾德•皮斯等在围绕埃菲尔铁塔的战神广场(法文:Champ-de-Mars)举行了演出。 2008年以消除全球贫困为目标成立的全球公民组织在此前的5月,举行了由詹妮弗•洛佩兹等流行歌手出演,敦促共享疫苗的慈善演出《Vax Live》。去年4月,滚石乐队、比利•艾利什等世界级明星在家中举行了穿着室内服参与的旨在克服新冠病毒的网络联合演唱会“无观众演唱会”。

