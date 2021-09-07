“电影中查尔斯王子的西装出自我手…希望韩国人的服装手艺得到全世界的关注”. September. 07, 2021 07:58. by 孫孝珠 hjson@donga.com. 明年上映的电影《蝙蝠侠》中，主人公布鲁斯•韦恩和歹徒们将更换多套西装。在受邀参加上周开幕的第78届威尼斯国际电影节主竞赛单元的电影《斯宾塞Spencer》中，饰演查尔斯王子的演员杰克•法辛将身穿英国传统方式制作的正装。制作这些电影中出现的西装的人很容易想起上了年纪的白人裁缝。但创造这一成果的是年轻的韩国人。主人公是在英国伦敦以裁缝匠的身份工作后，最近回国的金东贤(32岁•音)。他制作了5套《蝙蝠侠》服装和3套《斯宾塞》服装。 5日，金某在接受东亚日报的电话采访时表示：“一想到世界人民都能看到韩国人制作的英国正统西服，我就很激动。作为韩国人，我感到很自豪。”截至今年3月，金某在伦敦萨维尔街(Savile Row•位于英国伦敦梅费尔的街道，以售卖昂贵的时装闻名)担任了3年的裁缝匠。这里是电影《王牌特工》中出现的西服店所在地，英国王族等上流阶层经常会造访这里。世界著名设计师亚历山大•麦奎恩也在这里实习，积累了经验。金某是被称为“定制西服圣地”的萨维尔街上唯一的韩国裁缝。他在萨维尔街订制服协会(Savile Row bespoke association)所属的西服店工作，并学习了技术。只有严格执行手工缝制标准的英国传统西服制作法的西装店才能加入该协会。 金某在《斯宾塞》中制作了查尔斯王子穿的2套西装和1件大衣外套。去年11月，电影制作公司要求在2个月内制作完一览无余地展示王族的品格和英国西服的正统性的电影服装。金某解释说：“为了真实再现王家的服装，我们查看了王族写真集等相关资料，并采访了经常制作王族服饰的元老们。” 金某2014年登上了飞往英国伦敦的飞机。就读于国内大学服装设计专业的他对以女装为中心的课程和对流行十分敏感的韩国时装界产生了怀疑。他说：“担心有没有不因流行而动摇、随着时间的推移而更加发光的衣服。得出了那就是英国西服的结论。我想在西服的故乡学习真正的技术。” 他于2014年在伦敦艺术大学专攻定制西服(bespoke tailoring)，广泛学习了西服技术和文化。2017年，他在由萨维尔街订制服协会以两年学习一次西装的学生为对象举行的“黄金剪刀竞演”中，进入了最终25人名单。毕业后，他在萨维尔街西服店工作了3年，今年3月回国。这是因为，随着新型冠状病毒肺炎(COVID-19)疫情的扩散，在家工作的增加，英国西服市场陷入低迷，但也是因为想在韩国实现的梦想。他最近创建了自己的品牌。不久后，他将通过品牌店等销售从电影服装中获得灵感而制作的服装。今年底他将开自己的店铺。 金某说：“我认为好衣服是越穿越发光、越合身的衣服”，“我想在国内展示采用英国传统西服技术的衣服，即使穿久了也不会觉得土气，感觉更优雅。”“我的最终梦想是在韩国积累更多实力后回到英国，给英国人穿上韩国人金东贤制作的西装。想尽一切努力，直到让所有人都拥有一套自己制作的衣服的梦想达成为止。”

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