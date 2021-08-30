执政党应该超越施压修订“媒体惩罚法”的强硬支持层. August. 30, 2021 07:26. . 国会议长和朝野院内代表昨天就《媒体仲裁法》修订案的处理方向进行了紧急会晤。这是为了在共同民主党领导层预告今天将强行处理修正案的情况下，在最后关头协调分歧。共同民主党内部指出受到“媒体惩罚法”批评的修订案存在问题的呼声越来越高，但党领导层今天仍坚持强行处理的方针。对此，国民力量党计划进行“阻挠议事（无限制讨论）”等强烈反对，9月定期国会预计将面临极端对峙局面。 对于修订案，外媒记者们也纷纷表示担忧。本月27日，共同民主党媒体革新特别委员会和外媒记者团举行座谈会时，很多人表示不满说：“国内外媒体99%都反对，强行处理的原因是什么？”“假新闻难道不是在自媒体上发生得更多吗？”政府和执政党的立法工作不扎实的情况也被曝光。主管部门文化体育观光部已经公布外媒不属于修订案适用对象，但媒体特别委员会委员长金容民议员还表示，“外国媒体当然也是修订案适用对象”，引发了混乱。这也从侧面证明了政府和执政党只专注于强行处理修订案，本应进行的事前协调也没有做好。 国际媒体监督团体“无国界记者”24日发表声明敦促撤回《媒体仲裁法》修订案。对此，共同民主党代表宋永吉表示，“他们怎么知道我们的情况？因为什么都不知道。”但世界新闻协会首席执行官批评说：“低估了世界媒体专家。修订案损害了韩国的国际声誉。”执政党代表（党首）与国际媒体团体争吵，表现出不成熟的态度。而且，政府和执政党此前宣传说“亚洲言论自由最高的国家”时，一直引用“无国界记者”发表的世界言论自由指数。这种情况下，还不能容忍“无国界记者”的批评，不能不说是典型的双重标准。 执政党内部也出现了对修改案的慎重论，可能是因为意识到了国内媒体团体和国际社会的这种忧虑和批评。言论自由是特定政权、特定政派不能随心所欲操纵的国民基本权利。执政党不应该一心扑在只关注施压强行处理修改案的亲文（文在寅）强硬支持层的政治工学上。

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