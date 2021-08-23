朝鲜国玺“龟纽”和景福宫“獬豸像”，都有什么含义？. August. 23, 2021 07:32. by 李基旭记者 71wook@donga.com. 高7.9厘米、长12.7厘米的银制国玺“大君主宝”。乌龟伸长了脖子坐在正方形的国玺主体上。似乎反映了1882年（高宗19年）制作后约140年的岁月，金镀金已经脱落。“大君主宝”和1740年（英祖16年）制作的“孝宗御宝”等朝鲜时代的国玺和御宝（象征王室权威的礼仪用印章）都有龟纽（乌龟模样的把手）。意在通过“十长生”之一的乌龟，祈求国王的长寿、多产而实现王室的繁荣。文化遗产厅今年6月预告，把朝鲜最后一个国玺“大君主宝”指定为宝物。 韩国文化遗产财团将在本月25日发行月刊《文化遗产》春夏号《动物王国》，介绍各种文化遗产中包含的动物的意义。例如，下月中旬夜间开放的景福宫，处处都摆放着动物象征。在景福宫正门光化门入口，会有獬豸像迎接游客。獬豸是想象中的动物，它全身覆有鳞片，头上长着角，帮助国王分辨对错，如果遇到不义之人就用角击退，是“法与正义的化身”。与景福宫正殿“勤政殿”（第223号国宝）周围，也有22座獬豸像。通过王室守护者獬豸，不仅宣告这里是国王的地盘，同时也包含着告诫来往于勤政殿的大臣们依照法律和正义从政之义。 与勤政殿一道作为景福宫代表的庆会楼（国宝第224号）里，有一种动物用来压住过去不断发生火灾的景福宫的火气。庆会楼是兴宣大院君（1820∼1898）在重建景福宫后为了防火而于1867年（高宗4年）建造的人工莲花池。经过庆会楼北侧的子时门通向楼阁的石桥上，摆着黑熊身上长着大象鼻子的想象中的动物“不可杀伊”的石像。通过与火相克并能食铁的“不可杀伊”，可以看出祖先想阻止火灾的意图。 随着岁月的流逝，过去象征高度威势的动物也被重新解释。例如，在亚洲，龙象征着国王，而四神之一的青龙被看作是保护死者的存在。但近来，在大众文化中，龙有时被描写为已失去力量的无能为力的存在。日本导演宫崎骏（80岁）制作的动画片《千与千寻》中的“小白”，虽然是守护河流的白龙，却被刻画成受魔女“雨婆婆”支配的生物。 企划《动物王国》的韩国文化遗产财团宣传科长金泰荣说：“动物所具有的意义虽然随着时代而变化，但无论是过去还是现在，动物都是作为‘象征’被使用的”，“希望通过动物能让大众更容易接触到文化遗产。”

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