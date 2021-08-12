德尔塔变异毒株发威，全球单日新确诊人数达63万人. August. 12, 2021 07:25. by 趙鍾燁 jjj@donga.com. 新冠疫苗接种率较高的国家，也因最近传播力较高的德尔塔毒株的流行，显示出今年2月以来最严重的新冠扩散趋势。10日，全球单日新增确诊病例（一周平均）为637015例，这比今年4月29日（828264例）的高峰上升了约77%。 根据国际统计网站“世界实时统计”，当地时间10日，美国单日新确诊病例（一周平均）为116649名，是今年2月7日以后6个月以来的最高值。美国政府在迎来独立纪念日（7月4日）之际宣布“防疫胜利”时约有1.5万人，但短短一个月时间增加了近8倍。日均死亡人数（一周平均）为535人，是上月初（约250人）的两倍。美国有线电视新闻网报道：“美国不断重复着大流行的扩散、稳定和再次扩散。”美国有58%的人口接种了1剂以上疫苗。 62%的人口接种了疫苗的以色列也一样。仅9日就有近6000名新确诊患者，一周平均单日确诊患者在10日达到3967名，是今年2月28日以后的最高值。每天的死亡人数（每周平均）从上个月的0至2人增至本月10日的11人。以色列当局正在讨论采取封锁等强力的防疫制度。 在中国，有症状的社区确诊患者9日共有108例，自今年1月以后时隔约7个月再次超过100人。中国共产党对最近疫情扩散的始发点——南京禄口国际机场负责高层官员进行监察等，向公职人员追究防疫失败的责任。

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