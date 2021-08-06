写网络小说的检察官：“用故事警告罪犯”. August. 06, 2021 07:25. by 李浩载记者 hoho@donga.com. “想象着在电影和电视剧中扮演帅气主人公的王世子，以‘未必故意(过失犯罪)’杀人会怎么样，于是进行了文字创作。” 水原地方检察厅公判部检察官徐雅岚(35岁•律师考试第2届)最近在接受《东亚日报》的电话采访时表示：“在检察厅，我们见到了很多明知犯罪可能导致可怕的结果却仍然犯罪的未必故意犯罪者。”她从1日开始在Kakao page上连载网络小说《王子的杀人法》。每天面对犯罪者所经历的苦恼延伸到了网络小说的执笔上。她说：“很多犯罪分子抱着‘哎，不会吧’的想法，发泄隐藏在自己内心的恶意，并实施犯罪。虽然从一开始就不是恶毒的杀人犯，但我想通过讲述王世子逐渐露出阴狠的精神病患者本来面目的故事，向犯罪分子发出警告。” 徐检察官毕业于首尔大学法学专门研究生院，2013年成为检察官，曾在首尔南部地方检察厅、光州地方检察厅工作过。在Kakao page上，她正以“首演”的笔名写网络小说。她继乘胜追击的检察官因可疑的恐怖袭击而失去视力后，揭露过去事件的《黑暗检察官》(2019年)之后，又连载了内容为强力部检察官为了调查而伪装到幼儿园就业的《检察官的保育日志》(2020年)。两部作品的点击量都超过了200万次，电影和电视剧制作也在推进之中。正成功同时进行“本角色检察官”和“副角色”网络小说作家活动。“之前虽然调查过交通、电话诈骗、性犯罪、家庭暴力等多种案件，但是根据检察伦理纲领，原则上我不把自己所调查的事件写到作品当中。比起从个别事件中获得灵感，在遇到犯罪分子时产生的想法似乎自然而然地融入了作品之中。” 徐检察官也是养育两个孩子的职场妈妈。当记者问道育儿、工作、写作并行累不累时，她用愉快的声音做出了回答。“在照顾孩子的途中，会记下作品的想法，周末抽空写文章。网络小说的魅力在于，即使不通过知名出版社登坛，也可以写小说；即使不是专业作家也可以写小说。一直以为会停留在读者身份的我也成为了作家，所以其他人也来写一下网络小说吧！”

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